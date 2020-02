Oracle komt met data science-platform om samenwerking te verbeteren

In de bestaande Oracle Cloud Infrastructure zal voor bedrijven een nieuwe functie in het leven worden geroepen, gefocust op het bundelen van mogelijkheden van data scientists.

De zogenaamde Oracle Cloud Infrastructure Data Science Service (OCIDSS) bouwt voort op het in 2018 door Oracle overgenomen platform DataScience.com, een platform voor data scientists om samen te werken. Projecten, catalogi met modellen en andere handige functies maakten deel uit van de mogelijkheden die dat platform bood voor data scientists.

Tegelijkertijd werken

In de Oracle Cloud kunnen vanaf nu populaire tools als Jupyter-notebooks (applicatie voor het delen van documenten) en programmeertalen als Python gebruikt worden, waarmee Oracle hoopt grote bedrijven aan te trekken. Het cloud-aspect moet ervoor zorgen dat het makkelijk is om tegelijkertijd aan iets te werken, in plaats van individueel. Greg Pavlik, senior vice president van de ontwikkelingstak van Oracle constateerde dat als voornaamste probleempunt.

“Het grootste probleem dat we vaak zien met data scientist-teams, is dat iedereen los dingen downloadt naar de laptop en geïsoleerd aan het werk gaat. Daardoor verlies je het gevoel van veiligheid en een stukje verantwoordelijkheid: twee van de beste dingen die komen kijken bij software development. We willen organisaties hiermee helpen door niets weg te nemen maar wel dingen toegankelijk te maken.”

Oracle is niet de enige die zich focust op het aantrekken van bedrijven door samenwerken makkelijker te maken. Google deed hetzelfde met Kubeflow Pipelines.