Tableau 2020.1 aangekondigd met onder meer geanimeerde visualisaties

De nieuwe versie van Tableau die recentelijk is aangekondigd heeft een aantal nieuwe functies, waaronder visualisatie-animaties, dynamische parameters en een aantal nieuwe beheermogelijkheden. De updates moet gebruikers diepere inzichten in hun data verschaffen.

In Tableau 2020.1 voegt het bedrijf een aantal nieuwe functies toe, na verzoeken van klanten. Die verzoeken komen van de online Tableau Community Forums. De nieuwe functies omvatten onder andere Dynamic Parameters, die ervoor moeten zorgen dat werkmappen niet meer bijgewerkt hoeven te worden wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de bijbehorende data. Viz Animations is verder een functie die gebruikers een nieuwe manier verschaft om visueel met data te werken, bijvoorbeeld om overgangen tussen datapunten beter te begrijpen. Tableau 2020.1 biedt daarnaast nog extra functies voor Tableau-beheerders met Login-Based License Management, evenals een aantal verbeteringen aan de Data Management add-on en Server Management add-on.

Viz Animations

De Viz Animations dienen als een visuele aanwijzing om verschuivingen in data te volgen op het moment dat deze plaatsvinden. De animatie illustreert hoe data reageert op verschillende veranderingen als filters of sorteringen. Mensen moeten zo veranderingen gemakkelijker kunnen herkennen en begrijpen, omdat het letterlijk voor hun ogen plaatsvindt. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld visueel volgen wanneer een bepaald punt een uitschieter wordt of wanneer er een plotselinge waardestijging of -daling plaatsvindt.

Dynamic Parameters

Parameters worden in Tableau gebruikt om interactiviteit of flexibiliteit aan een rapport toe te voegen zonder dat er meerdere visualisaties plaats hoeven vinden. Parameters kunnen bijvoorbeeld een grafiek transformeren van een omzet- en winstberekening naar een berekening van de verkoop en kortingen. Voorheen waren parameters statisch en moesten gebruikers hun waarden handmatig bewerken, maar met de introductie van Dynamic Parameters kunnen auteurs hun werkboeken zodanig instellen dat hun parameters automatisch aangepast worden op basis van de nieuwste data. Dat bespaart volgens Tableau een hoop tijd.

Beheer

Wat betreft de nieuwe beheerfuncties is er Login-Based License Management, wat de mogelijkheid biedt om de Tableau Desktop of Tableau Prep onmiddellijk te activeren door in te loggen met Tableau Server-credentials. Beheerders hoeven dus geen licentiesleutels te verstrekken en kunnen Desktop- of Prep-toegang toewijzen, bewaken en terugvorderen, rechtstreeks vanuit de Tableau Server.

Daarbij zijn er nu Google BigQuery-, Google Sheets-, en Cloudfile-connectoren voor Tableau Catalog. Daarmee kunnen beheerders meer databronnen voor hun organisatie verifiëren. Ook zijn er nu Level of Detail calculations in Tableau Prep Builder, wat helpt bij de voorbereiding en analyse van data op een dieper niveau. Tot slot is er nog Buffer Calulations, wat bedrijven in staat stelt om eenvoudig een buffer rondom een puntlocatie te visualiseren, en complexe ruimtelijke locaties te beantwoorden door middel van drag-and-drop.