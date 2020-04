Google data laat zien of coronavirus lockdowns werken

Google heeft aan de hand van eigen data grafieken gepubliceerd die wereldwijd het effect van de lockdowns laten zien. Het bedrijf heeft de rapporten gepubliceerd om naar eigen zeggen verwarring te voorkomen over wat voor informatie de techgigant verstrekt aan autoriteiten. Sinds de uitbraak van het coronavirus loopt er een debat over de balans tussen privacy en gebruik van locatiedata op telefoons om verdere uitbraken te voorkomen.

De analyse van miljarden telefoons van Google-gebruikers is één van de grootste openbare dataset die op het moment beschikbaar is om gezondheidsautoriteiten te helpen beoordelen of mensen zich houden aan thuisisolatie en andere maatregelen die zijn ingevoerd om de impact van het virus te beperken.

Het bedrijf bracht rapporten uit voor 131 landen met grafieken die de bezoekersaantallen van winkel- en recreatieplekken, openbaar vervoer, supermarkten en werkplekken van 16 februari tot 29 maart vergelijken met een periode van vijf weken eerder dit jaar. Zo is in de resultaten te zien dat in het zwaar getroffen Italië en Spanje bezoeken aan restaurants en bioscopen met 94 procent is gedaald. Daarentegen daalden bezoeken aan restaurants en bioscopen in Japan en Zweden maar met 25 procent, aangezien deze landen geen strenge maatregelen hanteren. Er was vaak sprake van een samenhang tussen de ernst van de corona-uitbraken en de opgelegde maatregelen door de overheid. Overigens ontbreken er gegevens voor China en Iran waar Google-services geblokkeerd zijn.

Privacy

De gegevens in de rapporten van Google zijn afkomstig van gebruikers die de functie ‘locatiegeschiedenis’ van Google op hun devices hebben ingeschakeld. Het bedrijf heeft nieuwe technische maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat niemand via de nieuwe rapporten geïdentificeerd kan worden. China, Singapore, Zuid-Korea en andere landen hebben inwoners gevraagd om applicaties en andere technologie te gebruiken om hun naleving van de lockdowns en thuisisolaties te volgen. Privacy-activisten beweren echter dat individuele vrijheden in gevaar gebracht worden door dergelijke maatregelen.

Dr. Karen DeSalvo, chief health officer voor Google Health en Jen Fitzpatrick, senior vice-president voor Google Geo, schreven in een blogpost dat er geen reden is voor twijfel. “Deze rapporten zijn ontwikkeld om nuttig te zijn terwijl ze voldoen aan onze strikte privacyprotocollen en ons beleid.”

Google zei dat het geen demografische informatie rapporteerde, terwijl ze wel over die informatie beschikken door het internetgebruik van gebruikers en overige data die gebruikers verstrekken als ze zich aanmelden voor Google-diensten. Het bedrijf gaf wel aan open te staan voor het opnemen van aanvullende informatie en landen in vervolgrapporten.