Google Cloud maakt Cloud Bigtable-dienst goedkoper

Google Cloud heet het gebruik van zijn Cloud Bigtable, een cloudgebaseerde storage-oplossing voor big data, goedkoper gemaakt. In plaats van een verplichte afname van drie nodes, is een enkele node nu voldoende. Dit heeft vooral als voordeel dat nu ook kleinere workloads voor de dienst geschikt zijn.

Met Cloud Bigtable biedt de public cloud van de techgigant een compleet beheerde NoSQL database. Deze dienst is vooral geschikt om gigantische, petabytes, aan operationele en analytische workloads te draaien.

In de oude situatie bood Google Cloud deze volledig beheerde dienst aan tegen een prijs van 65 dollarcent per uur en per node. Daarbij verplichte de techgigant gebruikers om ten minste drie nodes af te nemen voor productie-workloads. Dit maakte de dienst niet echt goedkoop en eigenlijk alleen geschikt voor grote bedrijven.

Geschikt voor grote en kleine use cases

Met de nu doorgevoerde wijzigingen geeft de techgigant aan dat Cloud Bigtable dé plek moet worden waar bedrijven hun belangrijke grote en kleine use cases voor operationele en analytische workloads kunnen onderbrengen. Het maakt daarbij, aldus Google Cloud, niet uit of dit startende ontwikkelaars of grote bedrijven zijn die er hun zelf beheerde Apache HBase big data store- of Apache Cassandra databaseplatform clusters willen onderbrengen.

Ook kleinere bedrijven kunnen dus nu van de beheerde dienst profiteren. Iets wat door de prijs voorheen dus voor deze bedrijven niet echt aantrekkelijk was.

Overige verbeterde functionaliteit

Door Cloud Bigtable nu goedkoper en eenvoudiger in te zetten te maken, zorgt de techgigant er ook voor dat het mogelijk wordt om replicatie te gebruiken voor een hogere beschikbaarheid van kleinere clusters aan data. Daarnaast kunnen klanten nu ook eenvoudiger switchen van een one-node ontwikkel-instance naar een one-node productie-instance wanneer zij maar willen.

Verder zijn ook de SLA’s van Cloud Bigtable aangepast, zodat nu alle Bigtable instances zijn gedekt. Ongeacht de omvang van deze instances.