Qlik komt met oplossingen voor nog meer cloud data analytics

Business intelligence (BI)- en data analyticsspecialist Qlik maakt het zijn klanten nog beter mogelijk om hun data analytics direct in multicloudomgevingen uit te voeren. Hiervoor heeft het onlangs het Analytics Modernization Program gelanceerd, en is er een verse release van vlaggenschip Qlik Sense.

Met de nu aangekondigde mogelijkheden wil de BI-en data analyticsspecialist klanten het mogelijk maken om al hun BI en analytics in de cloudomgeving van Qlik uit te voeren. De introductie van het nieuwe Qlik Analytics Modernization Program biedt klanten een suite van analytics-, packaging- en adoptie-programma’s waarmee zij hun workflow voor BI en analytics kunnen verbeteren.

Met alle verbeteringen hoopt de leverancier dat klanten nog makkelijker cloudgebaseerde analytics kunnen gebruiken en daarbij kunnen profiteren van toegevoegde technologie als kunstmatige intelligentie en andere cognitieve oplossingen.

Meerwaarde Qlik Sense Enterprise

De nu toegevoegde programma’s zijn onder meer gericht op het vlaggenschipproduct Qlik Sense Enterprise. Deze oplossing wordt binnen het Analytics Modernization Program nu geleverd in een SaaS-only- en Client-Managed-versie.

Klanten die de Qlik Sense Enterprise SaaS-versie kiezen, kunnen de werkzaamheden direct in de cloudomgeving van Qlik uitvoeren. Wanneer klanten kiezen voor de Qlik Sense Enterprise Client-Managed-versie, kunnen zij hun werkzaamheden on-premise uitrollen of in een private cloudomgeving. Dit al naar gelang de governance en de data-vereisten. Alle klanten kunnen voor beide opties een licentie aanschaffen, zodat zij optimaal profiteren van de multi-cloudarchitectuur.

Daarnaast kunnen binnen het nieuwe programma QlikView-eindgebruikers nu de SaaS-versie gebruiken met de mogelijkheid om hun QlikView-documenten nu in de cloud onder te brengen.

Nieuwe release Qlik Sense

Naast de komst van het Analytics Modernization Program, heeft Qlik ook deze maand een nieuwe release uitgebracht van zijn vlaggenschip Qlik Sense. Ook hier is de toegevoegde functionaliteit gericht op het makkelijker kunnen gebruiken van de cloud voor het uitvoeren van analytics-werkzaamheden.

Concreet zijn maar liefst acht nieuwe verbeteringen doorgevoerd voor visualisatie, dashboarding, chart sharing en het sturen van notificaties binnen de management console. Verder is functionaliteit toegevoegd als verbeterd data file management en de dataverbindingen die voor de data flow in de individuele Qlik Sense-workflows zorgen.