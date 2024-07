Qlik introduceert Talend Cloud voor datakwaliteit en betrouwbaarheid

Qlik introduceert het nieuwe data-integratieplatform Qlik Talend Cloud, waarmee bedrijven het gebruik van AI makkelijker kunnen faciliteren. De oplossing moet de kwaliteit en betrouwbaarheid van de voor AI benodigde data vergroten en toegankelijker maken, zodat het de juiste bedrijfswaarde oplevert.

De waarde die de inzet van AI door bedrijven kan opleveren, is afhankelijk van de kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid van de gebruikte onderliggende data. Om bedrijven hierbij te helpen, introduceert Qlik nu een platform dat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van data voor AI-oplossingen moet vergroten.

Qlik Talend Cloud belooft bedrijven een nieuwe standaard op het gebied van datakwaliteit en betrouwbaarheid, zodat de integriteit van data in orde is voordat deze in AI-systemen worden toegepast en de uiteindelijke verwachte bedrijfswaarde opleveren.

Het platform biedt eindgebruikers door AI ondersteunde data-integratiemogelijkheden, zowel no-code als pro-code-toepassingen, waarmee bedrijven de integriteit van hun data behouden en de implementatie van de diverse AI-mogelijkheden versnellen. Het platform levert hiervoor ook AI-datapipelines en de nodige belangrijke schaalbaarheid.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van het nieuwe platform zijn vanzelfsprekend het verbeteren van het vertrouwen in de gebruikte data door onder meer speciale AI-datapipelines en het mogelijk maken van verbindingen met meer dan 400 SaaS-databronnen.

Bovendien zorgt integratie met Qlik Analytics voor het vertalen van ruwe gestructureerde en ongestructureerde data in zakelijke uitkomsten en het mogelijk maken van een snelle uitrol van AI-oplossingen door het wegnemen van veel technische details.

Verder verbetert het Qlik Talend Cloud-platform de productiviteit van zowel zakelijke eindgebruikers als IT-experts door de no-code/pro-code-opties.

Last but not least zorgt het nieuwe platform ervoor dat business users complexe datasets kunnen omvormen naar beheerde dataproducten en daarbij de kwaliteit en de zeggenschap over deze gegevens kunnen verbeteren.

