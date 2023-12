Qlik heeft Mozaic overgenomen met als doel data management voor grote enterprise organisaties te vereenvoudigen.

Mozaic beschikt over het Data Product Experience-platform, dat gebaseerd is op een gedecentraliseerde architectuur. Het platform ondersteunt organisaties bij het bouwen, beveiligen, implementeren en beheren van dataproducten. Daarnaast biedt het een marktplaats voor deze dataproducten, die toegankelijk zijn via verschillende consumptiemodellen om verschillende use cases mogelijk te maken.

Door de Mozaic-technologie te integreren, hoopt Qlik de implementatie en het gebruik van data binnen bedrijven te versnellen. In het bijzonder voor cloudplatforms waarmee Qlik samenwerkt, waaronder Amazon Redshift, Databricks, Google BigQuery, Microsoft Fabric en Snowflake.

Data as a product

Mozaic volgt het concept om data als een product te benaderen. Deze strategie sluit volgens Qlik aan bij de groeiende vraag naar een SaaS-gebaseerde dataproductcatalogus, die een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere ervaring biedt voor het beheer van de datalevenscyclus. Tegelijkertijd versterkt het een solide basis voor door AI gedreven data management, stelt Qlik.

Qlik zal de Mozaic-technologie integreren in zijn platform. De technologie past vooral goed bij de bestaande mogelijkheden van Qlik op het gebied van data quality en governance. Sharad Kumar, de oprichter van Mozaic, hint bovendien naar integraties met toekomstige projecten van Qlik.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Sharad Kumar zal zijn functie voortzetten binnen Qlik als Regional Head of Data Integration and Quality. In deze rol zal hij blijven werken aan een Data Product Catalog-oplossing en gebruikers ondersteunen bij het halen van waarde uit data.

Tip: Cactus-ransomware verspreid via BI-platform Qlik Sense