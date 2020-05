Splunk brengt big data analytics-platform naar Google Cloud

Splunk maakt zijn big data analytics-platform Data-to-Everything als SaaS-dienst (Splunk Cloud) leverbaar binnen Google Cloud. Op deze manier kunnen klanten big data analytics schaalbaar inzetten en van de voordelen van de betreffende public cloud-omgeving profiteren.

Volgens de big data-specialist kunnen bedrijven met Splunk Cloud straks betere inzichten in de data van hun IT operations-, security- DevOps- en zakelijke processen krijgen. Hierdoor kunnen ze sneller actie ondernemen en sneller beslissingen maken.

Data-to-Everything-platform in public cloud

Concreet is Splunk Cloud een SaaS-versie van het bestaande Data-to-Everything-platform van Splunk. Hiermee kunnen bedrijven data doorzoeken, correlaties maken, analyseren, monitoren en hiervan verslag leggen.

De integratie van dit platform met Google Cloud zorgt ervoor, aldus Splunk, dat klanten nu data-driven beslissingen kunnen maken zonder hiervoor een extra IT-infrastructuur aan te schaffen, te beheren en uit te rollen. Splunk Cloud op Google Cloud geeft bedrijven een enkel overzicht om veilig al hun data te onderzoeken, te monitoren, te analyseren en hierop te handelen, aldus beide partijen.

Gebruik Google Cloud-opties

Klanten kunnen naast het Splunk-platform ook diverse mogelijkheden van Google Cloud gebruiken. Het gaat hierbij om technologie als AI, machine learning, security, networking en data analytics.

Verder zorgen integraties met Google Anthos, Google Cloud Security Command Center en Stackdriver ervoor dat de meest belangrijke Splunk-data door verschillende applicaties kan worden gedeeld. Dit moet het bedrijven mogelijk maken om inzichten uit meerdere cloud-platforms te krijgen.

Beschikbaarheid

Splunk stelt zijn Data-to-Everything-platform niet alleen beschikbaar op Google Cloud. Er bestaat al een versie voor AWS. Splunk Cloud voor Google Cloud is nu in een bètaversie beschikbaar. De algemene beschikbaarheid wordt later dit jaar verwacht.