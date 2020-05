UiPath komt met nieuw hyperautomation-platform

Robotic Process Automation (RPA)-leverancier UiPath wil met de lancering van zijn UiPath Platform for Hyperautomation meer repetitieve processen volledig automatiseren. Daarnaast is nu ook het vlaggenschip Automation Cloud als SaaS-oplossing beschikbaar.

Het nieuwe hyperautomation-platform moet menselijke handelingen voor zakelijke applicaties als ERP en CRM verder gaan automatiseren. Het platform moet ervoor zorgen dat automatisering -eendachtig aan het motto ‘A robot for every person’ van de RPA-specialist- meer binnen bedrijven wordt toegepast. Dit leidt dan tot minder kosten, vermindert fouten en zorgt ervoor dat de processen sneller worden uitgevoerd.

Concreet sluit het Platform for Hyperautomation aan bij het vlaggenschip UiPath Automation Cloud van de RPA-specialist. Het platform gebruikt process discovery tools en crowdsourcing onder medewerkers om te bepalen welke processen precies kunnen worden geautomatiseerd. Dit maakt volgens de leverancier een betere automatisering mogelijk op basis van AI, zoals een beter begrip van documenten. Ook zijn hierdoor verbeterde analytics mogelijk, waarmee bedrijven weer de impact van alle automatisering op de bedrijfsvoering kunnen meten.

Inzet van AI

Het UiPath Platform for Hyperautomation kan analytics gebruiken om belangrijke backend-systemen en zakelijke applicaties beter te begrijpen. De ingebouwde UiPath Process Mining-tool helpt onder andere visualisaties te maken van de zakelijke processen en geeft daarbij aan hoe deze moeten worden geautomatiseerd.

Andere AI-functionaliteit maakt het mogelijk om te analyseren hoe medewerkers hun werk het beste gedaan kunnen krijgen. Dit gaat met behulp van het verzamelen, analyseren en voorrang geven aan processen op basis van hoeveel toegevoegde waarde automatisering hiervoor kan brengen.

Overige toegevoegde functionaliteit

Een andere feature is de tool UiPath Document Understanding AI. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om met AI data te halen en te interpreteren uit verschillende soorten zakelijke documenten. Met UiPath Assistant kunnen medewerkers herinneringen opstellen voor het draaien van bepaalde automatiseringstaken. Met backgroud-processen kunnen de robots hierdoor verschillende automatiseringstaken tegelijk draaien om bepaalde gebeurtenissen in de gaten te houden of taken te verwerken.

Verder zorgt de nieuwe functionaliteit UiPath StudioX, ervoor dat zakelijke gebruikers zelf bepaalde taken kunnen identificeren en automatiseren. Hiervoor hoeven zij nu niet de hulp in te roepen van developers. De nieuwe tool UiPath Automation Hub maakt het mogelijk dat medewerkers zelf aan kunnen geven hoe automatiseringstaken kunnen worden toegepast.

Automation Cloud nu ook als SaaS

Niet alleen de lancering van het UiPath Platform for Hyperautomation moet meer automatisering naar bedrijven brengen, ook het basisplatform UiPath Automation Cloud heeft een update gekregen. Het vlaggenschip van UiPath is nu als SaaS-oplossing beschikbaar. Dit moet bedrijven in staat stellen om te kiezen of zij hun RPA-oplossing on-premise of in een private of public cloud-omgeving willen uitrollen.