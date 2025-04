UiPath wil AI-agents met Maestro-orkestratielaag bezweren

UiPath maakt het bouwen en organiseren van AI-agents gemakkelijker dan voorheen dankzij een nieuwe Maestro-orkestratielaag binnen het bestaande UiPath Platform. Gezien de ervaring van het bedrijf op het gebeid van process automation ziet het zichzelf als de meest vooraanstaande partij om agents te combineren met security-, compliance- en betrouwbaarheidseisen.

Eigenlijk is process automation onder druk komen te staan door AI-agents. De vraag gaat namelijk op of deze vorm van AI niet RPA kan vervangen of incorporeren. UiPath wil echter agents in het gareel houden op dezelfde manier als mogelijk is met process automation, waardoor het de eigen oplossing onmisbaar kan maken en houden.

Mark Geene, senior vice president en general manager van AI-producten bij UiPath, benadrukt dat de focus op processen het aantal leveranciers beperkt dat end-to-end processen kan orkestreren. De orkestratielaag van het bedrijf, genaamd Maestro, kan dynamisch schakelen tussen agents, robots en mensen om langlopende workflows uit te voeren.

Intelligente orkestratie

Maestro wordt omschreven als een tool die complexe bedrijfsprocessen automatiseert, modelleert en optimaliseert met ingebouwde procesintelligentie en realtime KPI-monitoring. Deze technologie maakt continue optimalisatie van grote groepen agents mogelijk. De oplossing bouwt voort op de proces-intelligencie die al onderdeel was van UiPath’s RPA-aanbod.

“Procesintelligentie begrijpt hoe een proces draait, waar de knelpunten zitten en hoe het proces wordt gerouteerd,” legt Geene uit. “We vinden inefficiënties en doen aanbevelingen. Het is geen statische workflow, maar kan zich aanpassen tijdens de uitvoering.” UiPath levert een reeks vooraf gedefinieerde KPI’s, terwijl klanten ook hun eigen indicatoren kunnen creëren.

Het is verre van de enige speler die een idee heeft over de orkestratie van AI-agents. Zo eist ook ServiceNow een centrale positie op, dat zijn platform positioneert als een control tower voor AI-agents. Net als UiPath richt ServiceNow zich op het verhogen van het niveau van bestaande workflows door deze beschikbaar te maken voor AI-agents. Hetzelfde geldt voor Salesforce met Agentforce en IBM dat zichzelf als een uitstekende kandidaat ziet om AI-agents overzichtelijk te houden.

Ingebouwde governance

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe UiPath-platform is de ingebouwde governance. Maestro zorgt ervoor dat AI-agents opereren binnen duidelijk gedefinieerde veiligheidskaders met voorspelbare prestaties op het UiPath Platform. Het platform biedt realtime kwetsbaarheidsevaluaties en controles op gegevenstoegang. Ontwikkelaars kunnen prototype-agents bouwen in UiPath Studio met behulp van low-code tools en de programmeertaal Python.

Volgens Geene kunnen regels worden gedefinieerd voor zowel de agents zelf als op het niveau van de orkestratie. Agents krijgen een doel, met context en beleid. Geene verwijst naar ingebouwde escalaties, die ervoor zorgen dat mensen betrokken blijven als de agent niet helemaal zeker weet wat te doen.

Integratie met bestaande systemen

UiPath geeft aan dat het platform ook integreert met en ondersteuning biedt voor agents die zijn gebouwd met frameworks van derden, waaronder LangChain, Anthropic en Microsoft. Het kan daarnaast automatisch orkestraties creëren vanuit processen die zijn gedefinieerd in Business Process Model and Notation, een gestandaardiseerde grafische notatie voor bedrijfsprocessen.

Voor documentverwerking heeft UiPath een nieuwe functie genaamd Intelligent Xtraction & Processing geïntroduceerd. Deze gebruikt multi-modale, AI-gebaseerde classificatie en extractie van ongestructureerde gegevens voor toepassingen zoals schadetoewijzing, leninginitiatie en elektronische batchrecords.

De UI Agent voor computergebruik, die momenteel in privé-preview is, is een door natuurlijke taal aangestuurde agent die feitelijk een pc kan gebruiken alsof het een echte gebruiker is, zodat het flexibel ingezet kan worden voor allerlei doeleinden.

Leercurve en toepassingen

Geene erkent dat er een leercurve is voor ontwikkelaars die bekend zijn met traditionele RPA. Hij wijst erop dat traditionele automation een stap-voor-stap proces is. Agents worden daarentegen autonomer doordat ze niet een volledig gestructureerde workflow krijgen. Dit betekent dat ze niet altijd de eerste keuze zijn voor een bepaalde taak.

Net als bij andere AI-agent platformen zal de adoptie waarschijnlijk beginnen met specifieke use-cases waar de voordelen het duidelijkst zijn. Voor veel organisaties zal dit een stapsgewijze aanpak vereisen, waarbij eerst de data-architectuur en kennisbasis op orde worden gebracht voordat ze volledig van AI-agents kunnen profiteren.

Het agentic automation-platform van UiPath wordt geleverd vanuit de cloud van het bedrijf en vereist geen gebruikersinfrastructuur. De prijsstelling is gebaseerd op de frequentie van de uitvoering van workloads en het aantal vereiste tokens. Dit sluit aan bij de trend van cloud-gebaseerde AI-oplossingen die flexibele kostenmodellen bieden.

Met de introductie van dit platform positioneert UiPath zich duidelijk in de opkomende markt van agentic AI, waar het concurreert met spelers als Google’s Vertex AI en IBM’s watsonx Orchestrate. De vraag is nu welke spelers in dit veld de dominante orkestratieplatforms zullen worden voor het beheren en optimaliseren van AI-agents. De winnaar blijkt vermoedelijk pas over meerdere maanden of zelfs een paar jaar, als de waarde van agentic AI echt ingelost kan worden.