Microsoft voegt nieuwe functies toe aan Azure Digital Twins, waaronder de DTDL-taal. Digital Twins is een cloud-gebaseerde analytics dienst voor industriële IoT-toepassingen.

Modeling language DTDL staat voor Digital Twin Definition Language en stelt gebruikers in staat gedetailleerde en bijna levensechte modellen van systemen te maken. Volgens Microsoft kan een systeem zo klein zijn als een sensor of zo groot als een hele stad.

Een digital twin is een virtuele replica van een gekoppeld systeem om een simulaties en testen op te doen. Industriële bedrijven gebruiken deze technologie om te kijken hoe zij hun activiteiten kunnen optimaliseren. Een fabrikant maakt bijvoorbeeld een digital twin van de productielijn om vervolgens te zoeken naar mogelijkheden om de output te verhogen of technische problemen te vinden.

DTDL genereert digital twins door data uit meerdere bronnen te halen. Modellen kunnen de fysieke eigenschappen bevatten van een object, zoals de temperatuur, maar ook de omstandigheden waaronder het object in de echte wereld opereert. Als industriële apparaten op technische problemen stuiten, kunnen deze gebeurtenissen gesynchroniseerd worden met de digital twin waardoor bedrijven een beter beeld kunnen krijgen van het probleem.

Integratie met Azure

DTDL wordt ook ondersteund in andere diensten van Azure. Bedrijven kunnen data van Azure Digital Twins naar andere cloudproducten sturen om deze data verder te verwerken. Deze data kan worden geanalyseerd in Azure Synapse Analytics en Azure Time Series Insight.

De dienst kan ook geïntegreerd worden in andere producten van Microsoft. Business analysts kunnen de digital twins visualiseren in dashboards met gebruik van de Power BI-tool en ontwikkelaars kunnen de data naar externe cloud-applicaties van het bedrijf sturen via Logic Apps.

Azure Functions

Azure Functions is Microsofts serverless computing-dienst die ervoor zorgt dat ontwikkelaars code kunnen uitvoeren in de cloud zonder de onderliggende infrastructuur aan te hoeven passen. Om grote projecten te vergemakkelijken, kunnen bedrijven Azure Functions gebruiken op de gesimuleerde, aangesloten apparaten van Azure Digital Twins. Volgens Azure maakt deze toevoeging het makkelijker om reeds bestaande code uit te voeren in Azure Digital Twins.

De nieuwe functies zijn nu beschikbaar in de preview.