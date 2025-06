Microsoft ontkent diensten ICC te hebben gestopt

Het Outlook-account van ICC-hoofdaanklager Karim Khan werd eerder dit jaar geannuleerd. Echter heeft Microsoft zijn diensten aan het Internationaal Strafhof niet stopgezet of opgeschort, benadrukt president bij het bedrijf Brad Smith.

De Associated Press meldde in mei dat Microsoft de e-mail van Karim Khan had geblokkeerd. De hoofdaanklager werd direct getroffen door een presidentieel decreet van Donald Trump in februari, waarin werd gesteld dat het hof “illegale en ongefundeerde acties” had ondernomen tegen de VS en Israël.

Geen stop

Microsoft-president Brad Smith heeft onder meer Politico op dinsdag verteld dat er geen sprake was van een ICC-blokkade. Bij het “ontkoppelen” van het Outlook-account van Karim Khan bleef Microsoft in contact met het ICC om diensten in de lucht te houden. Het bedrijf ontkent dus dat de dienstverlening op welk moment dan ook stopte.

De ontkoppeling van Khan’s e-mail heeft Europese zorgen aangewakkerd dat Trump een “kill switch” kan omzetten om digitale services via Amerikaanse techbedrijven af te snijden. Meer dan genoeg motivatie om elders naar IT-diensten te zoeken, ook al zijn er geen of weinig volwassen Europese alternatieven voor de VS-clouds als geheel.

Contractuele waarborgen

Microsoft weigerde verder commentaar te geven op het exacte proces dat leidde tot Khan’s blokkade (of “ontkoppeling”, zoals het dit zelf omschrijft). Ook wilde het niet uitleggen wat het precies bedoelde met “ontkoppeling”. Het ICC wilde evenmin reageren op vragen van Politico.

Het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche meldde echter dat Microsoft’s advocaten nu de opvatting hebben bereikt dat het slechts een technisch platform levert. Klanten beslissen of ze werknemers toegang geven tot services. Microsoft zou niet langer interveniëren in scenario’s vergelijkbaar met de ICC-zaak.

Smith kondigde eind april aan dat Microsoft zich zou verzetten tegen orders om Europese cloudactiviteiten op te schorten. Dit om zorgen over een door Trump bevolen kill switch weg te nemen.

Het bedrijf maakte bekend een bindende clausule toe te voegen aan contracten met Europese regeringen en de Europese Commissie. Deze clausule houdt de optie open om naar de rechtbank te stappen als andere regeringen het zouden bevelen cloud-operaties op te schorten.

Europese alternatieven

Net als Microsoft zijn AWS en Google Cloud op zoek naar een gewenste soevereine optie binnen het eigen cloudaanbod. Deze alternatieve varianten moeten Europese zorgen wegnemen door verschillende technische benaderingen voor klanten met gevoelige data. Google Cloud borduurde recent voort op het bestaande soevereine cloud-aanbod, terwijl AWS de European Sovereign Cloud verder uitbreidt met een Duitse firma.

Het Nederlandse ECOFED-project streeft intussen naar een federatieve Europese cloud als alternatief voor Amerikaanse hyperscalers. Ook de recente lancering van NeoNephos door de Linux Foundation Europe toont aan dat de zoektocht naar Europese cloudautonomie voortgaat.