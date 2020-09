Bing-data brengt menselijke behoeften in kaart

Microsoft-onderzoekers zijn druk doende met de pandemie. Ze zetten inmiddels Bing-data in om te zien hoe de menselijke behoefte verandert tijdens COVID-19. Er is immers niet alleen data nodig over de gezondheid van mensen, maar ook over de impact.

Microsoft heeft daarom een raamwerk ontwikkeld waarmee er veranderingen kunnen worden vastgelegd op het gebied van de psychische behoeften. Het raamwerk is gelegd op meer dan 35 miljard Bing-zoekopdrachten over de hele wereld voor ruim een jaar. Daaruit is naar voren gekomen dat de basisbehoeften van mensen steeds duidelijker worden uitgedragen. Dat gaat ten koste van de hogere ambities van mensen.

Bing-data

De Bing-data laat dat zien omdat mensen naar andere dingen zijn gaan zoeken op het internet. Er waren veel meer zoekopdrachten te zien naar hulp of bepaalde materiële zaken. De onderzoekers gebruiken Maslow’s hiërarchische schema van behoeften om vijf categorieën behoeften uiteen te zetten. Er wordt gekeken naar kliks vanuit resultaten, de tijd, de postcode en de locatie. Hoewel het wereldwijde postcodes zijn, is 86 procent gevestigd in Amerika. Dit zijn de behoeften:

Zelfactualisatiebehoeften. Die gaan over het realiseren van persoonlijk potentieel, het zoeken naar persoonlijke groei en zelfontplooiing. Onderwerpen zijn onder meer: ​​hobby’s; ouderschap; bruiloft; talentverwerving; doelen; goed doel.

Die gaan over het realiseren van persoonlijk potentieel, het zoeken naar persoonlijke groei en zelfontplooiing. Onderwerpen zijn onder meer: ​​hobby’s; ouderschap; bruiloft; talentverwerving; doelen; goed doel. Cognitieve behoeften. Die gaan over het nastreven van kennis en intelligentie door te leren en te ontdekken. Onderwerpen zijn onder meer: ​​online onderwijs, leermateriaal; educatieve graden; cognitie; geheugen; focus.

Die gaan over het nastreven van kennis en intelligentie door te leren en te ontdekken. Onderwerpen zijn onder meer: ​​online onderwijs, leermateriaal; educatieve graden; cognitie; geheugen; focus. Liefde en verbondenheid. Of de sociale en emotionele behoeften, waaronder emotioneel gebaseerde relaties zoals vriendschap, familie, dating en seksuele intimiteit. Onderwerpen zijn onder meer: ​​geestelijke gezondheid of emoties; sociaal netwerk of activiteiten; relaties, daten, scheiden of uiteenvallen.

Of de sociale en emotionele behoeften, waaronder emotioneel gebaseerde relaties zoals vriendschap, familie, dating en seksuele intimiteit. Onderwerpen zijn onder meer: ​​geestelijke gezondheid of emoties; sociaal netwerk of activiteiten; relaties, daten, scheiden of uiteenvallen. Veiligheidsbehoeften. Die komen voort uit een verlangen om orde, stabiliteit en bescherming tegen elementen in de wereld te zoeken. Onderwerpen zijn onder meer: ​​persoonlijke bescherming; financiën; bankieren; zoeken naar een baan; werkloosheid; huisvesting.

Die komen voort uit een verlangen om orde, stabiliteit en bescherming tegen elementen in de wereld te zoeken. Onderwerpen zijn onder meer: ​​persoonlijke bescherming; financiën; bankieren; zoeken naar een baan; werkloosheid; huisvesting. Fysiologische behoeften. Of de basisbehoeften van het dier, zoals lucht, voedsel, drank, onderdak, warmte, seks en andere lichaamsbehoeften. Onderwerpen zijn onder meer: ​​gezondheid; eten en boodschappen; basisbehoeften; slaap; vervoer.

Ongeveer 9 procent van de zoekopdrachten (3,2 miljard stuks) vallen binnen een van deze categorieën. In de eerste vier weken van de pandemie waren er vooral verhoogde fysiologische en veiligheids-behoeften. Nog steeds wordt er veel gezocht op voedselondersteuning en diensten voor werklozen.

Het is echter wat gevaarlijk om meer uitspraken te doen over de bevindingen: immers kampt de wereld met meer problemen, waaronder discriminatie. De Black Lives Matters-protesten hebben ook invloed op zoekgedrag en dat is niet uit elkaar te houden.