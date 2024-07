Bing Generative Search is Microsoft’s variant van Google’s AI-zoekmachine

Microsoft introduceert Bing Generative Search, het antwoord op de AI-zoekmachine van Google. Die laatste heeft de zoekresultaten door AI grotendeels teruggedraaid wegens onnauwkeurigheden. Pakt Microsoft het beter aan?

Bing Generative Search combineert de werking van de Bing-zoekmachine met grote en kleine language modellen. Op basis van de LM’s kan de functie de zoekvraag begrijpen, maar het zoekresultaat is een samenvatting van informatie die beschikbaar is op het web.

Voor de gebruiker moet dat tijdwinst opleveren. In de plaats van verschillende zoekresultaten en websites door te lezen, komt het antwoord in een resultaat dat “inhoud dynamisch genereert en matcht, in een nieuwe, door AI gegenereerde lay-out om effectiever aan de intentie van de zoekopdracht van de gebruiker te voldoen.” Met deze omschrijving introduceert Microsoft de nieuwe functie.

Bron: Microsoft

Nieuw lijm op pizza-verhaal?

Google was de concurrerende zoekmachine Bing voor met het introduceren van AI-zoekopdrachten. De functie bleek alleen al snel met problemen te kampen, waardoor bijvoorbeeld antwoorden samenvattingen van Reddit-posts waren. Dat resulteerde in een advies om lijm op pizza te smeren om kaas goed aan het deeg te laten plakken. Daarnaast hallucineerde de tool er hier en daar op los, wat resulteerde in zoekresultaten die stelden dat Obama een moslim is.

Als reactie op de blunders besloot Google de uitrol van AI Overviews, zoals de AI-zoekresultaten officieel heten, grotendeels terug te draaien. Daar zou volgens Amerikaanse media -de AI-functies zijn niet beschikbaar gesteld in Europa- nog steeds geen verandering in zijn gekomen.

Lees ook: Google beperkt AI-zoekfunctie om advies over lijm op pizza te bestrijden

Bij het besluit de uitrol van AI Overviews gedeeltelijk terug te draaien, deelde Google mee wat het probleem veroorzaakte. Het zou liggen aan het beperkt aantal zoekresultaten die bestaan voor bepaalde (niche) zoekvragen. De AI-tool zoekt tussen deze zoekresultaten naar een antwoord voor de gebruiker, niet in een set trainingsdata zoals bijvoorbeeld bij ChatGPT. Hoe en of de AI-zoekfunctie in Bing deze problemen kan overkomen, zal binnenkort duidelijk worden.

Voorzichtigere uitrol

De AI-zoekmachine van Bing wordt momenteel slechts in een gelimiteerde preview beschikbaar. “We rollen dit langzaam uit en zullen onze tijd nemen, feedback verzamelen, testen en leren, en eraan werken om een ​​geweldige ervaring te creëren voordat we dit breder beschikbaar maken.” Deze aanpak is zeer verschillend van Google, die vaak bekritiseerd werd voor de snelle uitrol van de AI-zoekmachine dat onprofessioneel overkwam.

Dat het de kritiek op AI Overviews goed heeft bijgehouden, blijkt ook met de stelling dat het bedrijf kleinere websites niet wil schaden met de uitrol van Bing Generative Search. Die vrees leeft enorm doordat een AI-overzicht ervoor zorgt dat gebruikers niet meer moeten doorklikken naar een website om een antwoord te krijgen. Microsoft luistert, maar doet daarmee niet per definitie iets met deze kritiek. Zo wordt er gesteld dat de introductie van de AI-zoekmachine het aantal bezoekers voor websites niet beïnvloedt, maar daar wordt verder geen cijfermateriaal over getoond. Google deed iets soortgelijk net voordat AI naar de zoekmachine kwam, door te stellen dat uit eigen tests bleek dat links naar websites in de AI-samenvattingen meer clicks krijgen dan links in een ouderwets lijstje.

Het gebrek aan cijfermateriaal bij beide stellingen, stelt gebruikers niet gerust. De weinig verschillende aanpak van Microsoft in de wijze waarop AI-zoekresultaten worden gegenereerd, stelt ons evenmin gerust. De uitrol mag dan geleidelijker verlopen, zonder oplossingen voor de problemen die zich eerder al stelden, is het slechts een kwestie van tijd voordat Bing Generative Search dezelfde onzin en potentieel gevaarlijke antwoorden genereert.

Tip! Luister onze podcast waarin we bespreken hoe de komst van AI Overviews het online zoeken zal veranderen en welke gevolgen dat kan hebben.