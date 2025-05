Microsoft trekt stekker uit Bing Search API’s

Microsoft schakelt per 11 augustus de Bing Search API’s volledig uit. Deze beslissing betekent het einde van een dienst die jarenlang een belangrijke rol speelde voor zoekmachine-startups. En voor software-ontwikkelaars die niet zelf over de middelen beschikten om het web te indexeren.

De API’s waren lange tijd een betaalbaar alternatief voor bedrijven die zoekresultaten wilden leveren zonder een eigen index te bouwen, geeft Wired aan. Vooral kleinere zoekmachines zoals DuckDuckGo, Brave en You.com gebruiken het. Door de jaren heen werd het gebruik echter steeds minder aantrekkelijk. Microsoft verhoogde na de introductie van ChatGPT de tarieven fors. Het bedrijf stelde dat de kwaliteit van de resultaten was verbeterd. Veel gebruikers besloten daarop hun eigen zoektechnologie te ontwikkelen, wat dankzij technologische vooruitgang steeds haalbaarder werd.

Microsoft biedt geen echt alternatief

Microsoft stelt nu voor dat ontwikkelaars overstappen op een andere dienst. Dat is Grounding with Bing Search, onderdeel van Azure AI Agents. Hiermee kunnen chatbots hun antwoorden verrijken met actuele gegevens van het internet. Toch vinden veel ontwikkelaars dat deze nieuwe oplossing niet kan tippen aan de flexibiliteit en volledigheid van de oorspronkelijke API’s. In plaats van ruwe zoekresultaten biedt de nieuwe dienst vooral samenvattingen, en werkt deze goed in slechts een beperkt aantal toepassingen.

Volgens Microsoft-woordvoerder Donny Turnbaugh sluit de afbouw aan bij een bredere strategische verschuiving richting AI-oplossingen. Hij meldt dat er een ondersteuningsplan beschikbaar is voor getroffen klanten, maar gaf daarover geen verdere details. Ondertussen blijft toegang voor enkele grote klanten voorlopig behouden, terwijl kleinere ontwikkelaars, die volgens ingewijden minder winstgevend zijn voor Microsoft, sneller worden afgesloten.

Microsoft doet geen uitspraken over kostenbesparing als mogelijke reden voor deze beslissing. Tegelijk met de aankondiging werd echter bekend dat het bedrijf ongeveer 6.000 medewerkers ontslaat, onder het mom van het vereenvoudigen van managementstructuren.

Search-landschap verandert

De afschaffing van de API’s heeft bredere gevolgen voor de zoekmachinemarkt, die toch al onder druk staat door de opkomst van AI-chatbots en toenemende concurrentie. Zoekmachines vormen al jarenlang de primaire toegangspoort tot het internet, maar technologieën zoals ChatGPT veranderen dat landschap snel.

Tegelijkertijd lopen er in de Verenigde Staten antitrustonderzoeken naar Google, en het is mogelijk dat het bedrijf verplicht wordt zijn zoekdata met concurrenten te delen. Microsoft zou dan een van de eersten zijn die daarvan profiteert, gezien het bedrijf eerder heeft verklaard dat het beperkte gebruik van Bing de kwaliteit van de zoekresultaten beïnvloedt.

De API’s die Microsoft uitschakelt, betreffen onder meer alle F1- en S1 tot en met S9-resources van Bing Search. Dit geldt ook voor de F0- en S1 tot en met S4-resources van Bing Custom Search. Ontwikkelaars wordt aangeraden om over te stappen op het gebruik van realtime openbare webdata via AI-modellen, maar veel van hen vinden deze benadering te beperkt en ingewikkeld voor wat zij nodig hebben.

Voor wie op zoek is naar een alternatief biedt Brave Search een optie. Deze API wordt inmiddels gebruikt door startups zoals Cohere, Perplexity en Mistral. Brave Search geldt als een kosteneffectiever alternatief. Vooral voor ontwikkelaars met een beperkt aantal aanvragen. Brave biedt tot 2.000 aanvragen per maand gratis aan. Het biedt daarnaast verschillende betaalbare abonnementsvormen.