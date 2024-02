Microsoft bood in 2018 Bing te koop aan bij Apple, maar Apple zou niet geïnteresseerd zijn wegens de kwaliteit van de zoekmachine.

Dat beweert Google in een rechtszaak. De uitspraak van Google is afgelopen weekend publiekelijk gemaakt. De rechtszaak tegen Alphabet heeft betrekking op de mogelijke monopolie rond adverteren bij zoekmachines. Mogelijk liggen de overeenkomsten tussen Google, Apple en telefoonmakers aan de basis, doordat ze exclusiviteit voor de zoekmachine van Google probeerden af te dwingen. Zo werd in de rechtszaak duidelijk dat Google drie jaar geleden 26 miljard dollar, bijna 24 miljard euro, betaalde om zijn zoekmachine de standaard te laten zijn.

Kwaliteit

Google wil bewijzen dat het bedrijf voor eerlijke concurrentie staat. Deze maand heeft Google aangevoerd dat concurrent Microsoft in 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 en 2020 nog Bing aanbood bij Apple. Microsoft wilde Bing de standaard zoekmachine maken voor de Safari-browser van Apple. Apple zou echter telkens hebben geweigerd wegens kwaliteitsproblemen van Bing. “In alle gevallen heeft Apple zorgvuldig gekeken naar de relatieve kwaliteit van Bing versus Google en kwam tot de conclusie dat Google de superieure standaardkeuze was voor zijn Safari-gebruikers. Dat is concurrentie”, schreef Google.

“De zoekkwaliteit van Microsoft, hun investering in zoeken, alles was helemaal niet significant”, zegt Eddy Cue, Senior Vice President of Services bij Apple, volgens de documenten in de rechtszaak. “En dus was alles lager. De zoekkwaliteit zelf was dus niet zo goed. Ze investeerden op geen enkel niveau vergelijkbaar met Google of waar Microsoft in zou kunnen investeren. En hun advertentieorganisatie en de manier waarop ze geld verdienden, was ook niet erg goed.”

Volgens Google bood Microsoft Apple in 2018 zelfs aan Bing te verkopen. Toen zou Microsoft onder meer hebben gezegd dat de kwaliteit van Bing aanzienlijk was verbeterd. Een andere optie die Microsoft voor ogen had, was een joint venture van Bing met Apple. De CEO van Apple, Tim Cook, heeft volgens Google ook e-mailverkeer gehad met andere Apple-bestuurders om Bing te beoordelen.

Google en Microsoft zijn gevraagd om een reactie, maar er is nog geen publiekelijk statement.

