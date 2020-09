Commvault onthult disaster recovery-dienst om workloads te beschermen

Commvault heeft een stand alone disaster recovery-oplossing, Commvault Disaster Recovery, gelanceerd. De oplossing is vooral geschikt voor het bij uitval herstellen van workloads uit zowel on-premise als diverse public cloudomgevingen.

De lancering van de stand alone-oplossing voor disaster recovery is ingegeven door wensen van klanten, zo geeft Commvault aan. Commvault is bezig zijn productenportfolio meer op deze wensen af te stemmen. Disaster recovery voor workloads in (multi)cloudomgevingen is niet nieuw voor de specialist, maar werd tot nu toe alleen nog in bundels met andere software meegeleverd.

Functionaliteit

De nu uitgebrachte Commvault Disaster Recovery-tool helpt IT-afdelingen om backups te maken van workloads en deze direct uitrollen wanneer de originelen offline gaan. Met slechts een enkele klik kunnen beheerders de replica het niet-werkende origineel laten overnemen. Voor het verder beperken van de downtime kijkt Commvault Disaster Recovery automatisch naar andere uitvallende diensten. Hiermee worden beheerders geholpen om snel storingen te ontdekken en deze aan te pakken.

De tool beschikt verder ook over copy managementfunctionaliteit waarmee beheerders met de backup replica’s kunnen werken. Onder meer kunnen zij testen of een bepaalde backup wel in orde is wanneer het eventueel nodig is. Ook kunnen zij de oorspronkelijk voor disaster recovery gemaakte replica’s gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld door up-to-data data te verschaffen aan applicatieontwikkelaars.

Beschikbaarheid

Commvault Disaster Recovery is nu algemeen beschikbaar. Op dit moment is de tool nog alleen te gebruiken voor het beschermen van workloads die door de virtualisatiesoftware van VMware wordt ondersteund. De tool beschermt alle VMware deployments in on-premise-omgevingen en in de belangrijke grote public cloudomgevingen.