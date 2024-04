Met het breder beschikbaar maken van Cleanroom Recovery wil Commvault bedrijven van iedere omvang een veilige herstelomgeving bieden, of het nu gaat om mkb’ers of multinationals.

De SaaS-koers volgt op de introductie van Commvault Cloud, die vorig jaar werd gelanceerd. Commvault Cloud is de voortzetting van de on-premises producten en SaaS-oplossing Metallic en brengt daarvoor meerdere oplossingen samen, waaronder Cleanroom Recovery. Officieel zal de SaaS-ondersteuning van dit product in de zomer plaatsvinden, zonder een specifieke datum te noemen.

Vanaf dat moment kunnen meer bedrijven gebruikmaken van de herstelomgeving, om te ondersteunen op de momenten na een cyberaanval. Cleanroom Recovery functioneert als de geïsoleerde omgeving waar data beschermd is tegen eventuele aanhoudende cyberdreigingen. Als het herstel daadwerkelijk is afgerond, is de data vrij van malware.

De Cleanroom Recovery-omgeving wordt gehost in de cloud (een geïsoleerde omgeving in Microsoft Azure), volgens een on-demand benadering waarbij gebruikers er alleen voor betalen als ze er daadwerkelijk gebruik van maken.

Bouwen en onderzoeken

Bij de aankondiging van het SaaS-gebaseerd maken van Cleanroom Recovery onthult Commvault ook direct nieuwe functionaliteit. Zo verschijnt in de herfst de mogelijkheid om applicaties en diensten te herbouwen vanaf een schone status. Dit kan een server operationeel houden terwijl security en efficiëntie versterkt worden.

Daarnaast komt er een integratie met de SOAR-omgeving van Palo Alto Networks aan. Hierdoor kunnen bedrijven security incidenten onderzoeken via de SOAR-omgeving, terwijl de incidenten verrijkt worden met de nieuwste threat intelligence-data. Het leidt tot het “stroomlijnen van het herstel van aangetaste bedrijfsmiddelen in een cleanroom voor forensische analyse en snel, veilig cyberherstel”, aldus Commvault.