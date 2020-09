Cohesity biedt geautomatiseerde disaster recovery in enkel platform

Cohesity gaat met zijn oplossing SiteContinuity klanten nu een complete oplossing voor automatische backup, dataprotectie en disaster recovery bieden. De oplossing integreert met het al bestaande Cohesity DataPlatform.

Met de nieuwe oplossing wil Cohesity ervoor zorgen dat klanten hun data nooit verliezen, dat applicaties altijd beschikbaar zijn en de kosten hiervoor worden teruggebracht. De geïntegreerde SiteContinuity-oplossing maakt daarbij niet-noodzakelijke of redundant infrastructuur overbodig en zorgt er ook voor dat klanten aan alle SLA’s blijven voldoen.

Op dit moment vereisen volgens Cohesity verschillende applicatielagen vaak een andere tool en hebben andere SLA’s. Dit maakt het dat de voor de bedrijfsvoering essentiële applicaties vaak een op vm’s gebaseerde replicatie-tool nodig hebben om continuïteit te garanderen, terwijl minder belangrijke applicaties met backup-replicatie zijn beschermd.

Backup, dataprotectie en disaster recovery

Cohesity SiteContinuity brengt nu backup, continous dataprotectie en disaster recovery, in combinatie met het standaard Cohesity DataPlatform, in een enkel platform bij elkaar. Hierdoor hoeven bedrijven deze tools niet meer apart aan te schaffen.

Het platform beschermt zowel de belangrijke als minder belangrijke applicaties in vooral hybrid- en multicloudomgevingen. Het platform automatiseert compleet de business continuity en disaster recovery en vindt daarbij geheel geautomatiseerd plaats vanuit het Cohesity DataPlatform. Dit maakt het voor beheerders eenvoudiger de SLA’s te beheren en downtime te beperken met geautomatiseerde snelle failover en failback.

Overige diensten

Andere diensten van het nu uitgebrachte platform zijn onder andere een versimpeld gebruik, near-zero downtime van applicaties en dataverlies en flexibele recovery-mogelijkheden. Ook biedt het op machine learning gebaseerde ransomwaredetectie en aanbevelingen, disaster testing, een gereduceerde TCO en een onbeperkte schaalbaarheid.

Cohesity SiteContinuity komt in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar.