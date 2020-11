Informatica breidt functionaliteit voor Snowflake uit

Informatica breidt zijn data-integratie en governace tooling voor de data warehousing-oplossingen van Snowflake uit. Eindgebruikers kunnen straks makkelijker het Snowflake-platform aan on-premsies workloads koppelen.

Informatica brengt langzamerhand al zijn data management-, integratie- en governance-diensten naar de cloud via samenwerkingen met alle grote data warehousing-leveranciers. In dit geval dus ook Snowflake. Met zijn diensten maakt Informatica het mogelijk om met behulp van machine learning metadata-schema’s, de bron van alle datamanagementsystemen, te maken van zowel gestructureerde als ongestructureerde data.

De Enterprise Data Catalog-oplossing verplaatst metadata naar waar deze data niet aanwezig is en haalt deze weg waar die wel bestaat, aldus Informatica. Hiermee indexeren klanten hun bestaande datasets en identificeren vertrouwde data voor import in het cloudgebaseerde data warehouse-platform van Snowflake. Bovendien helpt de oplossing data tijdens de migratie te volgen, op te schonen en normaliseren en de data te beschermen volgens eigen vastgestelde policies of externe regelgeving.

Meer functionaliteit voor Snowflake

Informatica breidt zijn Snowflake-oplossingen nu uit met nieuwe oplossingen. Deze tools moeten klanten helpen het cloudgebaseerde data warehouse-platform aan on-premises workloads toe te voegen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de on-premises workloads voor Snowflake worden geoptimaliseerd.

Informatica introduceert onder meer serverless data-integratiefunctionaliteit. Deze toevoeging helpt klanten cloud-native serverless data-integratie pipelines in Snowflake uit te rollen.

Daarnaast presenteert Informatica een self-service portal waarmee klanten het gedrag van hun eigen klanten kunnen inzien. Zo zijn ze in staat betere segmentatie toe te passen en zelf hun diensten te personaliseren door klantenprofielen aan te maken.

Verder wordt de functionaliteit van Informatica Data Asset Analytics uitgebreid. datamarktplaats werkt samen met de Enterprise Data Catalog-oplossing en geeft gebruikers verschillende tools om data in te zien, het meten en optimaliseren van data en het auditen van historische informatie als metadata wordt toegevoegd, verrijkt en gebruikt.

De datamarktplaats is nu aan Snowflake gekoppeld en uitgebreid met functionaliteit. Denk hierbij aan crowdsourcing, datagebruik-rangordes en een geavanceerd data asset request-raamwerk.

Update Informatica Intelligent Cloud Services

Een andere update betreft nog meer functionaliteit voor Informatica Intelligent Cloud Services. Dit is het Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS)-product van Informatica. Hiermee kunnen klanten eenvoudig data vinden, integreren en prepareren voor analytics.

Met de toegevoegde functionaliteit kunnen zij nu via de Informatica Cloud Mass Ingestion Service data in vele bestandsformaten op grote schaal in Snowflake inladen. Ook kunnen zij nu met de functionaliteit Pushdown Optimazation de transformatie en verrijking van data in het Snowflake-platform versnellen.

Ook voor andere cloudgebaseerde data warehouses

De nieuwe functionaliteit voor Snowflake is ook beschikbaar voor andere cloud data warehouses die Informatica ondersteunt. Denk hierbij onder meer aan AWS Redshift, Azure Synapse, BigQuery van Google en Unified Data Warehouse van Databricks.

Klanten van Snowflake kunnen nu de tools datamanagementtool van Informatica tot 1 miljoen rijen maandelijks gratis gebruiken. Daarboven geldt een op consumptie gebaseerd betalingsmodel.