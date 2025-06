Snowflake maakt AI met een knip in de vingers volwassen

Snowflake is inmiddels twee jaar zeer actief zijn artificial intelligence-aanbod aan het uitbouwen. De AI Data Cloud waar al zoveel verschillende workloads op draaien, kan als databasis immers ook veel betekenen voor dat type applicatie. We spraken met Head of AI Baris Gultekin over het doel van Snowflake om eenvoudige maar uitgebreide AI-oplossingen voor bedrijven te realiseren.

Gultekin ziet in de AI Data Cloud het platform waar je als bedrijf niet omheen kan als je op zoek bent naar de kernwaarden eenvoud, efficiëntie en vertrouwen. “Voor alles wat we hebben gebouwd, bouwen we in wezen één enkel, uniform platform. Wanneer AI naast data draait, is het veel eenvoudiger om deze systemen te bouwen. En wat betreft efficiëntie, daar gaat het om kwaliteit. We onderscheiden ons door ’s werelds beste retrieval engine te hebben, zowel voor gestructureerde als ongestructureerde data. Tot slot is bij AI vertrouwen essentieel”, aldus Gultekin. Voor vertrouwen biedt Snowflake governance-opties. Hij noemt als voorbeeld dat Snowflake als enige platform OpenAI en Anthropic samen kan draaien binnen dezelfde beveiligde omgeving. Daarbij is het mogelijk access controls toe te passen op alle soorten data.

Door vanaf het begin te focussen op die drie kenmerken, heeft Snowflake in de tijd dat het echt actief op de AI-workload zit de harten van bedrijven weten te veroveren. Het aantal bedrijven dat wekelijks met AI bezig is in de AI Data Cloud is inmiddels de 5.000 gepasseerd. Dat laat volgens Gultekin zien hoe snel de AI-adoptie is gegaan binnen het platform. Vaak gaat het om een aantal grote bedrijven enthousiasmeren om als eerste een AI-functie te gebruiken, feedback te winnen en vervolgens met die optimalisatie en enthousiasme aan de slag gaan voor verdere adoptie.

Van bouwblokken naar massale adoptie

De Snowflake Summit 2023 was eigenlijk het officiële startschot van het targetten van AI-workloads. Toen verscheen Snowpark Container Services, waarmee het mogelijk werd om LLM’s te finetunen en draaien. Op de Summit een jaar later verschenen de bouwblokken voor AI, zoals Cortex Analyst voor gestructureerde data en Cortex Search voor ongestructureerde data.

Die bouwblokken vormden de basis voor veel klanten om te experimenteren met AI. “We gingen van het klaarstomen van de bouwblokken vorig jaar naar een enorme groep klanten die AI gebruikt”, aldus Gultekin. Bedrijven die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in het opbouwen van hun dataplatform, profiteren nu direct van die voorbereiding.

Gestructureerde en ongestructureerde data samen

Een belangrijk inzicht dat klanten delen is dat AI toegang nodig heeft tot veel data, zegt Gultekin. Daarbij komt meteen de vraag naar boven hoe data beveiligd en beheerd kan worden. Het gaat niet alleen om gestructureerde data, maar ook om ongestructureerde gegevens die nu toegankelijk worden voor AI-applicaties.

Veel klanten noemen AI volgens Gultekin “the wild west” binnen hun bedrijven. Er ontstaan veel proof-of-concepts, vooral rond ongestructureerde data die nu plotseling waardevol is geworden. Organisaties hebben daarom behoefte aan het samenbrengen van al deze gegevens in een uniforme dataplatform. “Veel van onze klanten die de afgelopen jaren in hun data hebben geïnvesteerd en deze hebben voorbereid, hebben via dat dataplatform direct profijt gehad van dat ze er eenvoudig op kunnen voortbouwen”, geeft Gultekin aan over de opstap naar AI.

Van reactieve naar proactieve AI

De nieuwste ontwikkeling is de verschuiving naar agentic AI. In tegenstelling tot generatieve AI, die vooral reactief werkt, is agentic AI proactief. Deze agents kunnen stappen plannen, beslissingen nemen en meerdere databronnen slim gebruiken. “De hoeveelheid tijd die AI kan automatiseren in een stap neemt lineair toe”, ziet Gultekin. Tegelijkertijd is het bij agentic AI-systemen zo dat ze vaak complexer zijn om op te zetten dan andere AI-systemen. Organisaties moeten latency en kosten monitoren, maar ook de nauwkeurigheid bewaken. Als er iets mis gaat aan het begin van een proces, is het moeilijk om later te herstellen, waarschuwt Gultekin.

Met Snowflake Intelligence zet het bedrijf bovendien een belangrijke stap richting agentic AI die breder toepasbaar is binnen organisaties. Waar traditionele automatisering en chatbots vaak beperkt blijven tot vaste taken, stelt Snowflake Intelligence bedrijven in staat om volwaardige agents te bouwen die autonoom inzichten genereren, beslissingen ondersteunen en acties initiëren. Dit gebeurt allemaal binnen de vertrouwde Snowflake-omgeving, waarbij bestaande governance en beveiliging automatisch worden toegepast. Gultekin benadrukt dat het platform datasilostructuren doorbreekt en juist niet-technische gebruikers in staat stelt om via natuurlijke taal met hun data te werken. Dankzij integraties met Box, Google Drive en Workday kunnen data-agents inzichten halen uit gestructureerde en ongestructureerde bronnen. Door ook externe kennis te betrekken via Cortex Knowledge Extensions, krijgen gebruikers naast antwoorden ook context — essentieel om sneller en slimmer te handelen op basis van volledige bedrijfsinformatie.

Nieuwe producten

Twee nieuwe producten moeten de AI-adoptie uiteindelijke de komende tijd verder versnellen. Het hierboven beschreven Snowflake Intelligence werkt als een onderzoeksassistent voor analisten, waarbij agents toegang hebben tot zowel gestructureerde als ongestructureerde data. AISQL integreert op zijn beurt AI direct in de SQL-engine, waardoor complexe taken eenvoudiger worden.

Een voorbeeld dat Gultekin omschrijft als iets wat nu mogelijk is, noemt hij “AI-join”. Normaal gesproken moet een analist twee databronnen handmatig koppelen. Met AI-join kan dit via natuurlijke taal. Een portfoliomanager kan bijvoorbeeld vragen: “Laat alle nieuwsberichten zien waar mijn portfolio zich zorgen over moet maken”, waardoor het systeem automatisch relevante informatie extraheert uit nieuwsbronnen. Zoiets was voorheen veel lastiger.

De ontwikkeling bevestigt de stelling dat bedrijven steeds meer agents en AI in het algemeen aan het bouwen zijn. Volgens Gultekin wordt Snowflake Intelligence het belangrijke product voor de toekomst vol AI, omdat het organisaties in staat stelt snel hoogwaardige agents te ontwikkelen met toegang tot alle bedrijfsdata.

