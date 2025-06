Ook IBM aasde op Salesforce-aanwinst Informatica

IBM zou gesprekken met Informatica hebben gehad voordat Salesforce het bedrijf in mei kocht voor 8 miljard dollar. Dit concludeert Bloomberg op basis van meerdere bronnen.

IBM reageerde niet op de vragen van nieuwssites, net als Informatica. Hoewel goedkeuring nog moet volgen, lijkt het erop dat Salesforce voor 8 miljard dollar de eigenaar is geworden van Informatica. Een verklaring voor deze zet hebben we afgelopen week besproken.

Informatica specialiseert zich in het beheren van data. Dit brengt ons tot een eenvoudige verklaring voor de overname, ook al is er meer aan de hand: data is nodig voor AI, en Salesforce doet de overname om het eigen AI-aanbod te versterken. We zien kansen voor Salesforce om met de technologie van Informatica een brug te slaan van Agentforce naar verouderde applicaties, zodat migraties vanuit deze legacy mogelijk wordt. Salesforce zelf spreekt liever niet over migraties.

Concurrentie om Informatica

Naast IBM en later Salesforce toonden ook andere partijen interesse in Informatica. Cloud Software Group overwoog naar verluidt een bod uit te brengen. Salesforce-CEO Marc Benioff erkende de sterke concurrentie. “We hadden geluk dat we het winnende bod hadden”, zei hij in een recent interview. Informatica is dus ondanks de hogere leeftijd momenteel zeer aantrekkelijk voor een overname.

Het bedrijf, dat al sinds 1993 actief is in databeheer, werd dermate felbegeerd door zijn AI-gedreven platform. Salesforce zelf ziet de overname als een manier om het “meest complete, agent-ready dataplatform” te creëren.

IBM’s overnamebeleid

IBM schrikt net als Salesforce niet weg voor prominente overnames om nieuwe markten te betreden. Belangrijke overnames zijn Red Hat voor 34 miljard dollar in 2019, HashiCorp voor 6,4 miljard in februari 2025, en tussendoor Apptio voor 4,6 miljard in 2023.

Toch is Informatica een brug te ver, terwijl het goed in IBM’s portfolio had gepast. De nadruk die het zelf legt op het leveren van een eenvoudig AI-platform zou de stap naar beter databeheer logisch hebben gemaakt. We waren eerder dit jaar aanwezig bij IBM’s Put AI To Work-evenement, waarbij het bedrijf uitlegde hoe het agents en automation samenbrengt.

