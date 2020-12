Meer dan 1 miljard mensen leven eind 2020 in een gebied waar 5G beschikbaar is. Dat stelt Ericsson.

15 procent van de wereldpopulatie heeft eind dit jaar toegang tot 5G. Dat moet in 2026 ongeveer 60 procent van de wereldbevolking zijn. Hierbij hebben dan niet 1 miljard, maar 3,5 miljard mensen toegang tot 5G.

5G

De grote drijvende kracht achter 5G is China. Hier gebruikt al meer dan één op de tien mensen 5G. Wat daarbij helpt is niet slechts de steun van de overheid. Ook het feit dat smartphonefabrikanten met budgettelefoons komen die wel 5G-ondersteuning bieden helpt.

Er wordt echter verwacht dat er in Noord-Amerika de meeste 5G-abonnementen zijn, maar dan pas in 2026. Op dit moment biedt in Noord-Amerika vier procent van de mobiele abonnementen 5G-ondersteuning. Dat moet 80 procent worden in 2026. Dat zou Noord-Amerika de regio maken met de meeste 5G-abonnementen, schrijft ITProPortal.

Ericsson

Ericsson heeft de verwachting uitgesproken dat 40 procent van de mobiele abonnementen binnen vijf jaar 5G-ready zijn. Vergeleken bij andere generaties is 5G het netwerk dat zich het snelst ontwikkelt. Hoewel het op dit moment nog erg op de smartphone wordt betrokken. Die maakt immers ook gebruik van 4G, vroeger van 3G, gaat het veel verder dan dat. Dankzij 5G kunnen er meer Internet of Things-apparaten worden ontwikkeld en gebruikt, die razendsnel met elkaar kunnen communiceren.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President en Head of Networks bij Ericsson, zegt erover: “Dit jaar heeft de samenleving een grote sprong gemaakt in de richting van digitalisering. De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke impact connectiviteit heeft op ons leven. Het heeft gediend als katalysator voor snelle verandering, wat ook duidelijk zichtbaar is in de laatste editie van het Ericsson Mobility Report.”

Volgende fase voor 5G

“5G gaat de volgende fase in, waarin nieuwe apparaten en applicaties optimaal profiteren van de voordelen die het biedt. Serviceproviders blijven ondertussen 5G uitbouwen. Mobiele netwerken zijn een cruciale infrastructuur voor veel aspecten van het dagelijks leven. 5G zal de sleutel zijn tot toekomstige economische welvaart.”