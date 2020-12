Veeam biedt back-up en dataherstel voor Microsoft Teams

Veeam heeft een nieuwe release, versie 5, uitgebracht van zijn Backup for Microsoft 365-oplossing. Belangrijkste feature is een back-up- en datahersteltoepassing voor Microsoft Teams.

Nu collaboration-tools als Microsoft Teams steeds belangrijker worden, is het zaak dat ook deze omgevingen kunnen vertrouwen op back-up en herstel van data. Veeam speelt hier met een nieuwe release op in, met speciaal gebouwde functionaliteit voor doelgerichte back-up en dataherstel voor Microsoft Teams.

Back-up

Met deze functionaliteit krijgen bedrijven de mogelijkheid al hun Microsoft Teams-gegevens, van configuraties en instellingen voor groepen en hun leden, tot aan de in de tool verstuurde en gebruikte data te back-uppen. Ook van data die in andere tools als Exchange Online, Sharepoint Online en OneDrive for Business worden gebruikt. Hiermee biedt de tool volgens Veeam meer back-up- en herstelmogelijkheden dan de standaard opties van Microsoft Teams zelf. Ook is nog retentie op langere termijn mogelijk voor compliance of wet- en regelgeving.

Dataherstel

Naast deze back-upmogelijkheden verschijnt de tool Veeam Explorer for Microsoft Teams. Deze speciaal voor Teams gemaakte tool heeft een krachtige eDiscovery voor het zonder problemen herstellen van Teams-data. Hiermee kunnen bedrijven makkelijker de benodigde Teams-data snel zoeken, terugvinden en herstellen.

Overige functionaliteit

Naast de functionaliteit voor Microsoft Teams beidt versie 5 van Veeam Backup for Microsoft Office 365 ook nog andere uitgebreide mogelijkheden. Nieuwe functionaliteit is onder meer een tot vijf keer grotere schaalbaarheid en het doorzoeken van de user interface naar 100.000 objecten tegelijkertijd.

Verder biedt de laatste release ook nog twee keer zo snelle verplaatsing van Office 365-data naar object storage, parallelle verwerking voor het opnemen van grote SharePoint Online-lijsten en snellere PowerShell en Rest API’s calls.

Veeam Backup voor Microsoft Office 365 v5 is per direct beschikbaar. Veeam Backup voor Microsoft Office 365 Community Edition biedt gratis back-up en herstel van Office 365-data tot tien gebruikers, tien teams en 1 TB aan SharePoint-data.

