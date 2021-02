Google BigQuery data warehouse-update versnelt analysetijd

Verschillende updates aan de cloudgebaseerde data warehouse-omgeving Google BigQuery moeten het uitvoeren van analyses flink versnellen. Ook brengen de updates mogelijkheden voor het met de tool uitvoeren van analyses van data op externe platforms of tooling.

Volgens de cloud- en techgigant moeten de updates het mogelijk maken om met behulp van BigQuery sneller analyses te maken en analyses uit te voeren binnen andere Google analytics-oplossingen, maar ook binnen externe omgevingen en tools.

De belangrijkste update is de introductie van zogenoemde ‘materialized’ views. Dit zijn eigenlijk caches van veel gebruikte datasets. Doordat BigQuery nu deze veelgebruikte en gebruiksklare datasets kan ophalen en laden, kunnen gebruikers veel sneller zoekopdrachten uitvoeren. Hiervoor hoeven zij niet eerst de hele data repository te doorzoeken. Voor rekenkrachtintensieve zoekacties biedt dit natuurlijk veel uitkomst. Google geeft aan dat de snelheid van de analyse-opdrachten hiermee vier tot vijf keer wordt versneld.

Daarnaast heeft ook de BI Engine van BigQuery verschillende verbeteringen gekregen. De BI Engine is een in-memory analyticstool om data-analyses in zeer korte tijd uit te voeren en te presenteren. De data wordt hierbij op RAM-geheugen opgeslagen in plaats van dat het wordt opgehaald en weggezet naar een storage device.

Met de verbeteringen kan de snelheid van de BI Engine nu worden opgevoerd om de analyses te versnellen die in andere Google tools worden uitgevoerd. Denk hierbij aan Google Looker en Google Connected Sheets. De BI Engine en de in-memory functionaliteit kan nu ook worden gekoppeld aan externe analytics tooling als Microsoft Power BI en Tableau.

Onderdeel van strategie

Deze laatste integraties sluiten aan bij de strategie van Google voor een Open Cloud. Deze strategie richt zich erop om data niet alleen binnen de eigen Google Cloud public cloudomgeving analyseerbaar te maken, maar ook op concurrerende omgevingen als AWS. Dit om klanten een multicloudervaring te kunnen bieden. Binnen deze strategie speelt Google BigQuery een grote rol.

