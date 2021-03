Toucan Toco komt met data-analyse voor SaaS-producten van derden

Het Franse bedrijf Toucan Toco heeft white label embedded analytics voor SaaS-aanbieders in Nederland aangekondigd. Hiermee kunnen SaaS-aanbieders eenvoudig datavisualisatie aan hun platforms toevoegen.

Het platform van Toucan Toco kan volledig geïntegreerd worden met de software van een SaaS-aanbieder of met een bedrijfsapplicatie. Hierdoor hoeven deze bedrijven niet zelf te investeren in de ontwikkeling van een dashboardingmodule, claimt Toucan Toco. Met het no-codeplatform van Toucan Toco zouden gebruikers zonder technische kennis alsnog knappe dashboards kunnen opzetten.

Toucan Toco claimt dat zijn platform in minder dan een maand kan worden geïntegreerd met de software van de SaaS-aanbieder, mede geholpen door ‘tientallen dataconnectoren’. SaaS-aanbieders behouden de volledige autonomie over de software en moeten daardoor snel in kunnen spelen op veranderingen in behoeften, data en gebruikers.

Toegankelijke inzichten

“We zien dat SaaS-aanbieders zoeken naar dashboarding om hun tooling waardevoller te maken. Hun gebruikers willen gemakkelijk toegankelijke inzichten, zodat de software een essentieel besluitvormingsinstrument voor een datagestuurde bedrijfsstrategie vormt”, zegt Baptiste Jourdan, mede-oprichter bij Toucan Toco. “Ons embedded analytics-aanbod stelt SaaS-aanbieders in staat om van data en inzichten een unique selling point te maken. De oplossing is bovendien schaalbaar en daarmee toekomstbestendig. Het is de aanvulling die iedere zakelijke gebruiker helpt om zelf waarde uit data te halen.”

Toucan Toco

Toucan Toco is een relatief onbekend bedrijf in de wereld van datavisualisatie, of data storytelling, zoals ze het zelf liever noemen. Het is in 2014 opgericht in Frankrijk met het doel om bedrijfsdata beter inzichtelijk te maken voor een groter deel van de werknemers binnen het bedrijf. De software van het bedrijf wordt door verschillende bedrijven gebruikt, voornamelijk grote Franse namen als Renault Nissan, Crédit Agricole en l’Oréal. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Amsterdam.

