Cloudera introduceert Cloudera Data Platform One (CDP One), een all-in-one SaaS data lakehouse. Hiermee wil Cloudera het makkelijker maken data analytics in cloudomgevingen uit te voeren.

Met de introductie van CDP One wil de big data-speler het vereenvoudigen om self-service analytics-werkzaamheden en verkennende data science-activiteiten op iedere soort data uit te voeren. Het platform, dat is gebouwd op de technologie van het bestaande CDP, moet een aantrekkelijk data lake-alternatief zijn voor bedrijven die analytics en data workloads nog in on-premises datacenters draaien.

Functionaliteit

CDP One moet het makkelijker maken workloads naar de cloud te brengen, zonder dat bedrijven over wet- en regelgeving of gebrek aan kennis hoeven na te denken. Door deze cloudgebaseerde oplossing te gebruiken, kunnen zij deze workloads sneller naar een cloudgebaseerde architectuur brengen.

Nadat de workloads zich in de cloud bevinden, kunnen bedrijven ze analyseren met behulp van low-code en streaming analytics tools. Ook kunnen machine learning-modellen dan gerichtere en ingewikkelde analyses uitvoeren. Het beheer is verder in handen van Cloudera.

Naast deze functionaliteit biedt het CDP-platform ook alle benodigde rekenkracht, storage, machine learning, streaming analytics en security. Daarnaast moet de Zero Ops-functionaliteit de beloofde self-service analytics voor iedere soort data mogelijk maken.

Kostenreductie

Uiteindelijk moet CDP One het voor bedrijven mogelijk maken kosten voor analytics tot 35 procent te reduceren. Klanten die nu al willen profiteren van Cloudera CDP One kunnen hiervoor bij de big data-specialist een verzoek indienen. De algemene beschikbaarheid van de cloudgebaseerde oplossing wordt later dit jaar verwacht.

