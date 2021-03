MarkLogic maakt integratie met Tableau mogelijk

Databasebedrijf MarkLogic heeft zijn connector voor Tableau aangekondigd. Deze connector maakt het mogelijk om de datavisualisatie van Tableau toe te passen op een database van MarkLogic.

MarkLogic heeft de connector aangekondigd in een blogpost. Het bedrijf beschrijft het als een snelle, eenvoudige, real-timeconnectie voor volledige Tableau-functionaliteit. “Het stelt je in staat de waarde in je gegevens te ontdekken met de integratie-, zoek-, governance- en ingebouwde curatiemogelijkheden van MarkLogic en de dynamische visuele analyse en rapportage van Tableau.”

Tableau Connector for MarkLogic werkt op Mac, Windows en Linux en is gebouwd bovenop de open source ODBC-driver van PostreSQL. Hij maakt gebruik van de SDK van Tableau en MarkLogic claims betrouwbaarheid en eenvoudige toegankelijkheid voor bedrijfsanalisten, data engineers of andere partijen die data aan eindgebruikers willen laten zien.

Installatie

Het installeren van de connector gebeurt in enkele stappen. Gebruikers moeten de connector downloaden, het taco-bestand verplaatsen naar de ‘My Tableau Repository’-map, Tableau starten en de MarkLogic-connector selecteren onder het tabblad ‘Connect’. Hierna kunnen gebruikers de data meteen analyseren.

MarkLogic is een Amerikaans bedrijf dat voornamelijk draait om zijn NoSQL-database, ook genaamd MarkLogic. Het bedrijf heeft 500 werknemers en behoort tot de tien grootste NoSQL-aanbieders op de markt.

