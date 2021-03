Micro Focus en Snowflake komen met gezamenlijke data-security

Micro Focus heeft zijn Voltage SecureData-oplossing geschikt gemaakt om te integreren met het Data Cloud Platform van Snowflake. Vooral biedt dit veel mogelijkheden voor het veilig op grote schaal analyseren van data.

De samenwerking tussen beide partijen richt zich vooral op het veilig houden van data -en zich ook aan privacyregels te houden- wanneer klanten applicaties met gevoelige data naar het Snowflake Data Cloud Platform willen brengen. Dit platform, gebaseerd op de cloudgebaseerde data warehouse-technologie van de leverancier zoals we onlangs al uitgebreid uitlegden, brengt vooraf in silo’s ondergebrachte data op één plek samen. Klanten zijn daarbij in staat deze data te integreren, te analyseren en te delen op schaal en met de beste prestaties.

De Voltage SecureData-oplossing van Micro Focus moet het risico op datalekken beperken en compliance voor wet- en regelgeving mogelijk maken.

Integratie met Snowflake

De integratie met de Voltage SecureData-oplossing met Snowflake zorgt geheel cloud-native voor het op grote schaal mogelijk maken van veilige cloudgebaseerde analytics. Hierdoor kan bijvoorbeeld zeer veilige analytics worden toegepast op databases, data lakes en andere data die zich in zogenoemde silo’s bevinden.

Hiervoor kunnen klanten nu gevoelige data beschermen in Snowflake met behulp van de NIST-standaardformaat encryptietechnologie, maar kan ook ‘format-preserving’ hash, stateless tokenization en stateless key management mogelijk maken. Dit alles moet de privacy compliance van data mogelijk maken.

Geen impact op andere oplossingen

De Micro Focus Voltage SecureData-oplossing levert al deze mogelijkheden zonder invloed te hebben op andere investeringen in analytics, data science of een business intelligence (BI)-infrastructuur.

Tip: De juiste securitystrategie? ‘Apps en data allebei topprioriteit’