Snowflake-CEO: software loopt risico om ‘domme data pipe’ voor AI te worden

AI-tooling werkt het beste als het toegang heeft tot de relevante bedrijfsdata. CEO van Snowflake Sridhar Ramaswamy stelt dat zakelijke applicaties het risico lopen dat ze simpelweg een ‘domme data pipe’ zijn voor ‘het grote brein’ van AI. Is dit een terechte angst?

Dat die angst bestaat, staat buiten kijf. Donkerrode koerscijfers voor Salesforce, HubSpot, ServiceNow en menig ander softwarebedrijf over de afgelopen maanden suggereren dat investeerders allesbehalve gerustgesteld zijn. Hoewel elke IT-vendor een AI-gerelateerd verhaal klaar heeft staan en een agentic beheerplatform kan zijn, ziet Ramaswamy dat dit niet de insteek is van AI-vendoren.

De modelmakers willen volgens de Snowflake-CEO een wereld creëren waarin alle data op eenvoudige wijze toegankelijk is. De applicaties waarbinnen die data benut wordt, zijn dus in feite ballast. Waarom een ingebouwde AI-assistent in je ERP- of CRM-platform gebruiken als je diezelfde data ook via een centrale intelligentie benadert?

Keuzevrijheid

De waarschuwing van Ramaswamy heeft gewicht. Als centraal dataplatform is Snowflake net als Databricks een uiterst nuttige partner voor AI-spelers. Snowflake sloot onlangs dan ook een samenwerking af met OpenAI voor 200 miljoen dollar. Modellen als GPT-5.2 worden daardoor direct beschikbaar gesteld binnen Snowflake Cortex AI.

Zo voorkomt Snowflake dat het een ‘domme data pipe’ is voor een LLM. Maar Ramaswamy stelt dat zijn bedrijf leeft met de angst dat organisaties stoppen met het gebruiken van AI-agents die softwarevendoren bouwen. Er moet zeker een toegevoegde waarde zijn voor deze gespecialiseerde agents, bijvoorbeeld dat ze accurater zijn, veiliger opereren en eenvoudiger te gebruiken zijn. Voor ervaren gebruikers van bestaande platformen is dit nu al het geval. Een oplossing als NetSuite of Salesforce kent AI-functionaliteit als verlengstuk van bekende systemen, waarbij adoptie van deze features vrijwel altijd zonder migraties plaatsvindt.

Ramaswamy is van mening dat klanten het laatste woord hierover hebben. Als zij graag een centrale AI willen raadplegen en daarbij klassieke enterprise apps links laten liggen, dan moeten zij volgens de Snowflake-CEO die mogelijkheid krijgen. De impliciete boodschap: softwarevendoren moeten gewoon de functionaliteit inbouwen waar om gevraagd wordt, of die zo aantrekkelijk is dat het alternatief ervoor onder doet.

Eenvoud is ontzettend complex

De verdediging die we vanuit softwarespelers krijgen, is inmiddels bekend. Organisaties zijn geen greenfield-operaties en kunnen niet zomaar hun zakelijke suite vervangen ‘door AI’. Processen en beleid zijn gevormd rondom de huidige IT-stack, en een migratie vanuit die vermeende legacy belandt in een wereld die niet alleen de data, maar ook de dagelijkse gang van zaken binnen bedrijven moet overhevelen.

Wel is het getouwtrek rondom het centrum van AI volop bezig. Niet voor niets stellen vendoren dat hun oplossing het centrale AI-systeem dient te zijn, bijvoorbeeld doordat ze enorm veel data bevatten of omdat ze voor bepaalde afdelingen de meest kritieke applicatie zijn. Tot nu toe draaien AI-trends bij deze vendoren om de adoptie van AI-chatbots, eenvoudig op te zetten of kant-en-klare agentic workflows en automatische documentgeneratie. Tijdens meerdere IT-evenementen het afgelopen jaar speelden aanwezigen met de gedachte dat oude interfaces weleens kunnen verdwijnen omdat elke medewerker via AI met de data praat.

Die eenvoud is ontzettend complex, want het nagaan van alle details blijft bij AI-gebruik nodig. Soms zijn er tabbladen nodig om te achterhalen wat de data precies zegt. Als dit enkel gegevens zijn in een ‘domme data pipe’, wekt dat de suggestie dat die data eigenlijk als stroom of water functioneert, een stof die van A naar B moet, met B in dit geval de AI-tool. Maar die data is niet zo eenduidig dat een AI-systeem daar op een enkele manier mee omgaat. Schermen binnen zakelijke applicaties doen meer dan alleen het representeren van de data als de waarheid. Mensen moeten die data ook interpreteren, en als ze dat alleen via de abstractielaag van AI doen, is dit al gestuurd en gericht op gemak. Die versimpeling van data zal velen in het verkeerde keelgat schieten.

