Crate.io brengt industriële en IoT-database naar edge-omgevingen

Crate.io, een leverancier van de SQL-database CrateDB voor industriële en edge-omgevingen, brengt deze database-toepassing nu naar de rand van het netwerk. Met deze database kunnen bedrijven straks met deze specifieke database nu direct hun informatie verzamelen aan de rand van het netwerk.

Crate.io levert een op SQL-gebaseerde database die als een cluster van containers draait. De database heeft, zo geeft Crate.io aan, als unieke eigenschap dat het data kan herdistribueren als de omvang van de clusters waarop het draait verandert. Deze eigenschap is vooral handig voor het verzamelen en analyseren van data van machines en IoT-devices die op containerplatforms als Kubernetes draaien. De volledige beheerde DBaaS-versie van CrateDB, CrateDB Cloud, kan op deze manier makkelijk uitgerold worden op de grote public cloudomgevingen AWS en Microsoft Azure.

Eigenschappen CrateDB Edge

Met de nu uitgebrachte versie van de CrateDB-database, CrateDB Edge, kunnen bedrijven straks data verzamelen en analyseren bij de bron. In dit geval de machines en andere IoT-devices in fabrieken of op andere plekken. Hierbij is het niet belangrijk vanuit welke bron de benodigde data komt. De database verzamelt ook data wanneer het niet met internet is verbonden of beperkte connectiviteit heeft.

De database CrateDB Edge moet dezelfde beheerde functionaliteit van CrateDN Cloud nu naar edge-omgevingen brengen. Data wordt daardoor op het moment dat het ontstaat al geanalyseerd. Dit geeft bedrijven weer de kans om sneller op deze bevindingen te reageren. Dit in plaats van dat data vanaf de edge-omgeving eerst naar een cloudomgeving moet worden overgebracht, alvorens het geanalyseerd kan worden.

CrateDB Edge kan zichzelf ook synchroniseren met andere edge-regio’s via de cloud. Op deze manier kunnen weer diepere analyses worden verkregen voor bijvoorbeeld toepassing in AI-learningmodellen. Daarnaast is de edge-databasetoepassing zeer geschikt voor omgevingen die aan de meest strikte datasecurity moeten voldoen.

Overige functionaliteit

Klanten kunnen een CrateDB Edge-cluster on-premises uitrollen in hun eigen cloudregio, deze volledig op hun eigen infrastructuur laten draaien of in AWS of Azure. De clusters worden hierbij gehost op Kubernetes en zijn alleen toegankelijk via de CrateDB-interface. Op deze manier garandeert CrateDB dat gebruikers ‘full ownership’ hebben over hun eigen data.

De eigenschappen van CrateDB laten wel zien dat niet ieder bedrijf hiermee voordeel kan halen. Crate.io geeft aan dat zijn oplossing vooral geschikt is voornamelijk zeer grote bedrijven die grote hoeveelheden aan industriële en IoT-data verzamelen en gebruiken in al hun locaties.

