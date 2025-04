QNAP brengt RAG-functie naar zoekmachine Qsirch

QNAP introduceert RAG Search Beta, een nieuwe functie in de Qsirch 5.6.0 zoekmachine die gebruikmaakt van cloud LLM’s en RAG-technologie.

De nieuwe RAG Search-functie is ontworpen om de traditionele zoekfuncties op NAS-servers naar een hoger niveau te tillen. Door gebruik te maken van Retrieval-Augmented Generation in combinatie met LLM’s uit de cloud, kunnen gebruikers veel intuïtiever en gerichter zoeken binnen hun opgeslagen gegevens. De belooft verder te gaan dan conventionele bestands- en afbeeldingszoekopdrachten en begrijpt de context van de data.

Krachtige AI-ondersteunde zoekfuncties

De contextbewuste zoekmogelijkheden helpen bestanden te vinden, informatie op te halen, complexe data samen te vatten en onderbouwde beslissingen te nemen. Het systeem herkent de intentie van de gebruiker en past zoekopdrachten daarop aan voor nauwkeurige en relevante resultaten.

Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende LLM’s waaronder OpenAI ChatGPT, Google Gemini en Microsoft Azure OpenAI. Dit biedt flexibiliteit in de integratie van AI-zoekfuncties naar gelang de specifieke behoeften.

Data-controle en gebruiksgemak

Een belangrijke feature van RAG Search is de mogelijkheid om specifieke NAS-mappen te selecteren voor zoekopdrachten. Het systeem uploadt alleen de meest relevante content naar de cloud-LLM voor analyse, wat de nauwkeurigheid verhoogt en de controle over data versterkt. Gebruikers kunnen bovendien zelf bepalen welke bestandsformaten worden meegenomen in de zoekresultaten.

De functie ondersteunt diverse formaten, waaronder Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT en e-mails (.eml). Zoekresultaten kunnen worden gekoppeld aan maximaal vijf relevante documenten, wat de validiteit van data verhoogt en de analyse verdiept. Alle resultaten weerspiegelen de meest recente versies van bestanden op de NAS, waardoor informatie altijd up-to-date is.

