‘Invloed 5G en edge computing groeit, Industrie 4.0 dichterbij’

In de eerste weken van het jaar voorspellen verschillende IT-leveranciers belangrijke trends voor de komende periode. Zo ook techbedrijf Lumen. Het verwacht dat een aantal bestaande trends een prominentere rol gaat spelen in 2021. Volgens Lumen gaat het dan onder meer om 5G en edge computing, twee ontwikkelingen die het zogeheten ‘Industrie 4.0’ dichterbij brengen.

Lumen Technologies, zoals het bedrijf officieel heet, bestaat nu ongeveer een half jaar. Daarvoor was het bedrijf bekend als CenturyLink. Die naam bestaat nog steeds, maar het merendeel van de Europese organisaties zal wanneer ze zaken doen met het techbedrijf in aanraking komen met Lumen. CenturyLink is de divisie die zich blijft richten op traditionele netwerken, terwijl Lumen enterprises helpt met oplossingen voor ‘Industrie 4.0’.

Met Industrie 4.0 wordt gedoeld op zakelijke omgevingen steeds meer verbinden met elkaar, om zo machines en apparaten uit te lezen en er een slimmere manier van bedrijfsvoering ontstaat. Een voorbeeld hiervan is een ‘smart factory’. Technologie zorgt er in dergelijke fabrieken voor dat apparaten meer met elkaar praten, het inzichtelijker wordt wat er gebeurt en er zo een stuk procesoptimalisatie gerealiseerd wordt.

Om Industrie 4.0 mogelijk te maken, dient er een stevige infrastructuur te staan. Dat is wat Lumen probeert te leveren met een ‘all-in-one platform’, oftewel een architectuur voor het draaien van zoveel mogelijk applicaties. Hiervoor combineert het onder meer cloudconnectiviteit, netwerkinfrastructuur en edge computing.

Basis voor 5G is gelegd, nu verder uitbreiden

Aangezien Lumen nog steeds een grote specialisatie in netwerkinfrastructuur heeft, kijkt het met name naar wat er op dit vlak gaat gebeuren. 5G is daarbij een onderwerp dat niet te negeren valt. In het afgelopen jaar is eigenlijk echt de merkbare basis gelegd voor de eindgebruikers. Een veiling in de zomer van 2020 zorgde er namelijk voor dat de drie grote providers, KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile, toegang kregen tot frequentieruimte in de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden. Hierdoor beschikken de telecomproviders over de capaciteit om 5G aan te bieden. Inmiddels hebben de grote drie dan ook hun 5G-netwerk geactiveerd.

Maar daarmee is de potentie van 5G nog niet volledig benut. Hiervoor is namelijk de 3,5GHz-band (veiling gepland voor 2022), en zelfs een 26GHz-band, nodig. Wanneer 5G over deze frequenties geleverd wordt, realiseert men ook aanzienlijke snelheidswinsten en een lage latency. Daarmee zal er echt een netwerk ontstaan dat in staat is om nieuwe toepassingen te ondersteunen, zoals smart cities en zelfrijdende auto’s.

In ons zakelijk leven maakt 5G, indien je met je mobiele abonnement en ondersteunende smartphone over bent, het momenteel bijvoorbeeld mogelijk om op veel plekken te videovergaderen zonder haperend beeld en snel bestanden te delen. Dat was in 2020 belangrijker dan ooit, en voorlopig blijven het relevante toepassingen. Van 5G mogen we dus nog meer verwachten, zeker ook omdat telecomproviders hun netwerken blijven aanpassen om de capaciteit en snelheid uit te breiden.

Edge computing gaat Industry 4.0 verder mogelijk maken

Naast 5G is er in het Industry 4.0-verhaal een belangrijke rol weggelegd voor de sprongen op het vlak van internet of things en edge computing. Deze computers aan de rand van het netwerk zijn immers cruciaal om de kracht van data verder te benutten. Uiteraard zijn de cloud, lokale datacenters en sterke internetverbindingen cruciaal voor het verwerken van de explosie aan data, maar ze zijn niet geschikt voor iedere toepassing vanwege bijvoorbeeld latency. Daar komt dus edge computing kijken, zodat allerlei datapunten wel goed en snel met elkaar kunnen communiceren.

Edge computing vindt zijn toepassing uiteindelijk op allerlei manieren. Denk aan de agrarische sector, waar bijvoorbeeld de condities van gewassen en het klimaat gemeten worden. Met het verkrijgen van data kunnen ze de groei van de planten zo goed mogelijk monitoren en beïnvloeden. Maar edge computing is bijvoorbeeld ook nuttig voor afgelegen gebieden, waar een internetverbinding en de cloud een kleinere rol kunnen spelen. In dat geval kan je denken aan een booreiland, waar het doormeten van zaken ook een stap voorwaarts betekent. Uiteindelijk zijn er tal van zakelijke toepassingen te bedenken.

Volgens Lumen verplaatsten bedrijven in 2020 steeds meer naar de edge, iets wat naar verwachting dit jaar doorzet. Lumen merkt hierbij op dat de cloud helpt grote hoeveelheden data op te slaan, software extern laat draaien, er massaal wordt thuisgewerkt en er een grote hoeveelheid data verstuurd wordt. Om te garanderen dat kritieke informatie ook in real-time beschikbaar blijft, wordt er voor edge computing gekozen. Bedrijven kiezen ook voor edge computing, in combinatie met distributed cloud, zodat het netwerk niet overbelast wordt. Veel belangrijke berekeningen en programma’s draaien aan de rand van het netwerk, zonder dat de cloud er direct aan te pas komt.

Stip op de horizon

5G en edge computing zijn dus echt in opkomst, maar zijn ook technologieën die nog stappen kunnen zetten om volwassener te worden en terrein te winnen. Op die manier kunnen ze op termijn ervoor zorgen dat Industrie 4.0 veel breder omarmd wordt. Wij zijn in ieder geval benieuwd hoe deze trends zich verder ontwikkelen nu de basis gelegd is.