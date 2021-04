Adobes One-Stop Anomaly Shop nu beschikbaar op GitHub

Adobe heeft onlangs een nieuw opensource-project uitgebracht, genaamd One-Stop Anomaly Shop (OSAS). Het project biedt ontwikkelaars een toolset voor het ontdekken van abnormaliteiten in datasets.

Het bedrijf legt uit dat OSAS Adobes security research uit het verleden combineert met andere opensource-projecten. Het resultaat is een “out of the box”-systeem voor het experimenteren met en verwerken van datasets. Ontwikkelaars kunnen met OSAS bepalen hoe een dataset wordt verwerkt en hoe de verschillende features worden gecombineerd. Ook geeft het project ontwikkelaars de mogelijkheid om efficiënter tot een uitgebalanceerde oplossing te komen voor het ontdekken van veiligheidsbedreigingen.

Adobes aanpak van security logs

Beveiligingslogboeken zijn niet altijd rechttoe-rechtaan en kunnen vaak gecompliceerd en onoverzichtelijk zijn. Het komt ook voor dat ze niet goed aansluiten op analysetools, die gebaseerd zijn op machine learning. Dit kan zorgen voor zogenaamde “data sparsity” en heeft als gevolg dat de meeste machinelearning-algoritmes moeite hebben met het omzetten van ongestructureerde data naar bruikbare gestructureerde datasets.

Adobe’s One-Stop Anomaly Shop helpt met het minimaliseren van dit effect door een tweestappenplan te doorlopen. Als eerste worden er tags toegewezen aan de ruwe data. Dit kunnen velden zijn, zoals “tekst, multinomiaal en numeriek”. In deze fase worden ook complexe features gecreëerd door verschillende attributen te combineren. Als tweede stap in het proces worden de tags gebruikt als input attributen voor zowel unsupervised als supervised machinelearning-algoritmes. Op het moment heeft Adobe hiervoor drie standaardopties. Het bedrijf geeft echter aan in de toekomst met meer mogelijkheden te komen.

De volledige code voor de One-Stop Anomaly Shop is te vinden op GitHub. Adobe heeft daarnaast ook een Docker-versie van het project vrijgegeven. Deze is uitgerust met een WebUI en is geïntegreerd met Elastic Search OpenDistro voor een snelle visuele analyse van de resultaten. Adobe moedigt ontwikkelaars, die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het project, aan om de technische whitepaper te bekijken.

