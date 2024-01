Microsoft heeft versie 2.0 gelanceerd van het open-source Fluid Framework-platform voor het bouwen van samenwerkingsapplicaties. De versie is nu beschikbaar als open bètaversie.

Microsoft ziet dat de vraag naar samenwerkingsapplicaties de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Met zijn open-source Fluid Framework-platform biedt de techgigant daarom elke ontwikkelaar de kans om de nodige applicaties en diensten te creëren.

Het open-source platform of programmeermodel helpt ontwikkelaars real-time applicaties en gerelateerde diensten te maken met gemakkelijk te gebruiken datastructuren die automatisch worden gesynchroniseerd tussen clients.

Daarnaast behandelt het Fluid Framework de complexiteit van het synchroniseren en samenvoegen van wijzigingen van meerdere clients, waardoor ontwikkelaars geen aangepaste servercode of complexe samenvoegingssemantiek hoeven te schrijven.

Nieuwe functionaliteit versie 2.0

In versie 2.0 van dit open-source platform heeft Microsoft nieuwe functionaliteit toegevoegd. Onder andere is een nieuwe ‘SharedTree Distributed Data Structure (DDS)’ geïntroduceerd. Dit biedt ontwikkelaars een nieuwe, meer intuïtieve interface. Ook kan deze interface meerdere soorten gegevens ondersteunen, zoals objecten, arrays en kaarten.

Daarnaast is ondersteuning toegevoegd voor ‘SharePoint Embedded’, als aanvulling op Azure Fluid Relay. Dit is een zogenaamde ‘relay-dienst’ die ervoor zorgt dat ontwikkelaars hun activiteiten binnen een Microsoft 365-tenant kunnen behouden. Hierdoor krijgen ze toegang tot de verschillende Microsoft 365-diensten, inclusief alle opslag- en beveiligingsfunctionaliteiten.

Microsoft Fluid Framework 2.0 is momenteel beschikbaar als open bètaversie via de officiële website. Daar zijn ook codevoorbeelden te vinden voor SharedTree en SharePoint Embedded. Gebruikers van deze open versie kunnen feedback geven via GitHub. De definitieve versie van Fluid Framework 2.0 wordt ergens in de zomer van dit jaar verwacht.

