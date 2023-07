Een samenwerkingsverband stelt in een brandbrief dat in de nieuwe EU AI Act open-source innovatie moet worden beschermd. Hiermee willen ze bereiken dat eventuele eisen niet open-source AI-ontwikkelwerk belemmeren.

Het samenwerkingsverband van AI-ontwikkelaars, waaronder Hugging Face, GitHub, EleutherAI, Creative Commons, LAION en Open Future, roepen de EU op rekening te houden met open-source AI-ontwikkelingswerk.

In de policy-paper Supporting Open Source and Open Science in the EU AI Act stelt het samenwerkingsverband dat de EU in de komende AI Act voldoende garanties geeft dat deze werkbaar is voor open-source ontwikkelingswerk.

De in de regelgeving vastgelegde eisen moeten volgens hen niet zodanig strikt zijn, dat het voor open-source-ontwikkelaars praktisch onwerkbaar wordt hun AI-ontwikkelwerkzaamheden uit te voeren of op een andere manier contraproductief zijn.

Geen bevoordeling

Vooral moet de EU ervoor zorgen dat zeer strikte wet- en regelgeving die de gesloten en eigen AI-systemen van grote AI-ontwikkelaars als OpenAI, Anthropic of Google bevoordeelt, niet in de AI Act wordt opgenomen. Volgens het samenwerkingsverband zou dergelijke wet- en regelgeving het open AI-ecosysteem flink benadelen.

In de brandbrief komen de AI-ontwikkelaars met vijf tekstwijzigingen voor de conceptversie van de EU AI Act, welke het belang van open-source voor AI-ontwikkeling moeten benadrukken.

Te veel aandacht voor API-model

Vertegenwoordigers van open-source AI-modelontwikkelaars vinden daarnaast ook dat het onderzoek voor de EU AI Act zich te veel richt op het API-model om de risico’s van AI zoveel mogelijk in te dammen. De focus op API’s is echter niet toepasbaar op een open-source model, zodat dat laatste wellicht in de komende wet- en regelgeving wordt benadeeld.

EU is voorloper

Gelukkig zijn de open-source AI-ontwikkelaars wel blij dat er in de EU duidelijke wet- en regelgeving komt voor het inperken van eventuele risico’s rondom AI, schrijft VentureBeat. Net als de huidige GDPR wet- en regelgeving voor de privacy van persoonlijke gegevens, kan de EU AI Act dienen als een model waar ook andere landen hun wet- en regelgeving op kunnen baseren. Dit wordt ook wel het ‘Brussel-effect’ genoemd.

