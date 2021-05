Microsoft Power BI gaat voortgang naar doelen bijhouden

Microsoft heeft Power BI Goals uitgebracht. Met de software kunnen gebruikers bijhouden hoe dicht de organisatie is bij het behalen van specifieke doelen.

Het doel van Goals is om de afstand te overbruggen van het bijhouden van bedrijfsdata naar het vergelijken van deze data met de doelen van een onderneming, vertelt Microsoft in zijn aankondiging. Met Goals kunnen gebruikers binnen dezelfde omgeving als Power BI meteen bijhouden hoe de gemeten data zich vergelijkt met de doelstellingen van de onderneming.

Nieuw tabblad binnen Power BI

De nieuwe functie is te vinden onder een nieuw tabblad aan de zijkant van het scherm. Wanneer gebruikers daarop klikken, krijgen ze een hoofdpagina te zien, waarin een overzicht van de belangrijkste doelen staat, met daaronder een overzicht van alle scoreborden waar de gebruiker toegang tot heeft. Onderaan staan enkele voorbeelden van scoreborden, waar de gebruiker inspiratie uit kan opdoen.

Scorebord

Wat is een scorebord? Dat is een overzicht van alle doelen en subdoelen die de gebruiker aan het volgen is. Aan de doelen kunnen eigenaren worden toegewezen, zodat er meer richting en verantwoordelijkheid is bij het behalen van deze doelen. De doelen worden gevisualiseerd met een status waarin het zichtbaar is voor hoeverre het doel wordt behaald, een sparkline om de laatste trends te zien en een datum wanneer het doel behaald moet worden.

Gebruikers kunnen doorklikken op een specifiek doel om meer details te zien, zoals de volledige geschiedenis van de data gerelateerd aan het doel, inclusief de activiteit eromheen.

Toekomstige uitbreidingen

Microsoft claimt dat het aanmaken van een scorebord eenvoudiger is dan het bouwen van een Power BI-rapport. De functie is nu beschikbaar als public preview, al geeft het bedrijf geen indicatie van wanneer de definitieve versie uitkomt. Er zijn nog wel enkele updates gepland, zoals een mobiele versie, geautomatiseerde statusregels, rollups, mogelijkheden om de scoreborden aan te passen, integratie met Power Automate en opties voor hiërarchie in de scoreborden.

Tip: Microsoft voegt beveiligingsopties toe aan Power BI