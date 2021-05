Facebook gebruikt Expire-Span om AI-modellen beter te maken

Kunstmatige Intelligentie moet vaker dingen vergeten. Facebook wil hiervoor zorgen door Expire-Span te gebruiken. Door AI bepaalde dingen te laten vergeten, wordt het beter om informatie te schalen en de meest kritieke dingen te onthouden.

Expire-Span is een tool gemaakt door Facebook en is puur bedoeld om op AI-modellen te gebruiken. Neurale netwerken onthouden informatie sowieso, zonder hier verschil in te maken in de belangrijkheid van de informatie. Door het een en ander te vergeten, is kunstmatige intelligentie beter in het onthouden van meer informatie omdat het alleen de meest belangrijke informatie onthoudt.

Expire-Span

Expire-Span is dus in de gelegenheid om te zorgen dat het geheugen veel effectiever wordt ingezet. Het evalueert alle informatie in een model en voorspelt dan wat waarschijnlijk later nog terugkomt. Het model is lerend, dus het gaat uit van de trainingdata en de context. Facebook denkt dat dit op een kleine schaal al werkt, maar zeker als je meer data moet verwerken, de kosten enorm omhoog schieten.

Expire-Span geef informatie ook een houdbaarheidsdatum, waardoor de informatie op die datum uit het AI-systeem verdwijnt. Data waarvan het systeem denkt dat het zeer relevant is, die blijft langer hangen. Als het goed is, wordt Expire-Span ook steeds slimmer, want de modellen worden geoptimaliseerd naarmate de tijd vordert.

Gebaseerd op het menselijk brein

Volgens Facebook is Expire-Span gebaseerd op hoe mensen dingen onthouden. Facebook zegt zelfs dat het programma mens-achtige AI-mogelijkheden heeft die men niet voor mogelijk achtte. Echter moeten we niet te enthousiast zijn, want het programma zit nog in de onderzoeksfase. Facebook moet nog bekijken hoe het meer informatie binnen een neuraal netwerk kan bestuderen om het menselijk brein nog beter te imiteren, schrijft ZDNet. Het systeem werkt nu bovendien vooral met oudere informatie.

Wanneer we Expire-Span in het wild kunnen zien, dat is nog onbekend. Facebook heeft geen roadmap gegeven van de verdere ontwikkeling van deze kunstmatige intelligentie-tool.