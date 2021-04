Facebook licht gebruikers niet in over recent datalek

Facebook geeft nauwelijks openheid over het recente datalek waarbij de gegevens van meer dan 533 miljoen eindgebruikers op straat kwamen te liggen. Dit blijkt uit een recente blogpost van het sociale netwerk en techgigant.

In een recente blogpost reageert Facebook op de recente commotie rond het recente datalek waaraan we al eerder deze week aandacht hebben besteed. Hierbij werd een database met persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, van meer dan 533 miljoen wereldwijde Facebook-eindgebruikers op een hackerforum geplaatst. Onder deze 533 miljoen eindgebruikers bevinden zich ongeveer 5,3 miljoen Nederlandse eindgebruikers.

Reactie Facebook

In de reactie geeft Facebook aan dat de getroffen eindgebruikers niet zijn ingelicht over het lekken van hun persoonlijke data. De techgigant geeft aan dat het er niet op vertrouwt dat het een compleet inzicht heeft in welke eindgebruikers precies zijn getroffen. Ook is het bedrijf ervan overtuigd dat eindgebruikers er niets aan kunnen doen om het probleem op te lossen en dat de data inmiddels publiek is. Vanwege deze redenen heeft Facebook daarom besloten de eindgebruikers niet in te lichten en dit in de nabije toekomt ook niet verder van plan is te doen.

In dezelfde blogpost geeft de techgigant aan dat het eigenlijk om een oude hack gaat. De profielgegevens zouden door hackers voor september 2019 van het sociale netwerk zijn ‘geschraapt’. Hierbij gebruikten zij een exploit in een Facebook-tool voor het synchroniseren van contacten. Nadat deze kwetsbaarheid door de techgigant was geïdentificeerd, is deze meteen gepatcht.

De ontvreemde informatie betreft geen gevoelige financiële data, informatie over gezondheid of wachtwoorden, zo geeft Facebook verder aan. De wel ontvreemde data kunnen wel natuurlijk worden gebruikt voor andere kwaadaardige acties, zoals phising.

Aandacht EU-privacytoezichthouder

Het recente datalek heeft wel de aandacht gekregen van de privacytoezichthouders in de Europese Unie. Facebook heeft inmiddels een verzoek om meer informatie gekregen van de Ierse privacywaakhond, de belangrijkste toezichthouder van de EU voor de activiteiten van de techgigant. Het Europese hoofdkantoor van Facebook is gevestigd in de Ierse hoofdstad Dublin. Volgens de Ierse privacytoezichthouder is Facebook niet echt coöperatief, maar heeft de techgigant inmiddels wel contact opgenomen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.