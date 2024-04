Een ruime meerderheid van de finance professionals uit het mkb (59 procent) zal geen enkel bedrijfsproces aan AI toevertrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Visma. Het bedrijf trekt op basis van onderzoek onder 331 Nederlandse finance professionals, de medewerkers met verantwoordelijkheid voor financiële opdrachten en processen, de conclusie dat het mkb niet volledig op AI-tools vertrouwt. 23 procent van de finance professionals uit het mkb ziet daadwerkelijk voordeel in het inzetten van kunstmatige intelligentie om bij financiële processen tot betere inzichten te komen. Drie op de tien denkt dat AI kan helpen de processen te automatiseren.

Voorstanders van AI in het mkb zien vooral kansen in het automatiseren van repetitieve taken. Driekwart van de professionals geeft aan dat binnen het bedrijf wel eens bekeken wordt hoe processen efficiënter zouden kunnen verlopen. Daar zou AI het antwoord op kunnen zijn, stelt Visma.

Niet klaar voor AI

Het onderzoek laat echter zien dat kennis over kunstmatige intelligentie ontbreekt bij veel finance professionals. Zo stelt 9 procent veel te weten over de technologie, terwijl 38 procent er helemaal geen kennis over heeft. 53 procent zegt een beetje over AI te weten te komen.

Door de onvoldoende kennis zijn finance professionals dan ook nog niet klaar voor de implementatie van kunstmatige intelligentie, concludeert Visma. Daarnaast is er een groot wantrouwen in de technologie. Ze vrezen dat AI niet betrouwbaar is en de privacy en datasecurity in het gedrang komen.

Ook binnen de directie van mkb’ers lijkt kunstmatige intelligentie nog geen belangrijk thema. Zo geeft 16 procent aan dat het gebruik ervan hoog op de agenda staat in de organisatie. Eenzelfde aantal geeft aan dat er voldoende kennis over de mogelijkheden van AI in de organisatie aanwezig is.

Tip: Kenniswerkers hebben een ongezonde relatie met hun werk: kan AI dit oplossen?