OpenAI begint met het verkopen van AI-modellen

OpenAI gaat een API uitbrengen die toegang geeft tot de nieuwe AI-modellen van het onderzoekslab. Het is voor het eerst dat de organisatie betaalde diensten aanbiedt.

Bedrijven kunnen op enterpriseniveau toegang krijgen tot de AI-modellen via maandelijkse betalingen. Momenteel wordt de API gratis gelanceerd als private beta die bedrijven twee maanden lang kunnen testen. Volgens OpenAI houdt het bedrijf wel een oogje in het zeil om te controleren dat er geen misbruikt wordt gemaakt van de AI-modellen.

Geavanceerde tekst generator

Het bekendste AI-model van OpenAI is GPT-3, een uitgebreide ‘tekst generator’ die vragen en wiskundesommen kan beantwoorden, Engelse grammatica kan verbeteren en zelfs gedichten kan schrijven. Het AI-model kan door bedrijven worden geïntegreerd in chatbots om antwoorden te creëren op klantvragen, of zelfs geautomatiseerde nieuwsberichten te schrijven. OpenAI gaf eerder nog aan dat deze dienst niet verkocht zou worden, omdat ze bang waren dat er makkelijk misbruik van gemaakt kon worden, bijvoorbeeld door het verspreiden van misinformatie.

Andere voorbeelden van AI-modellen die worden uitgebracht als onderdeel van de API zijn AI Dungeon 2, een op tekst-gebaseerde videogame die automatisch nieuwe verhaallijnen creëert terwijl je het spel speelt en Talk to Transformer, een interactieve versie van de voorganger van de GPT-3 tekst generator. Reddit is een van de klanten van de nieuwe API. Het bedrijf wil de API gebruiken om moderators te helpen om de berichten op de website in goede banen te leiden.

Geen non-profit meer

Dat OpenAI nu met een abonnement aan komt zetten, is opmerkelijk aangezien de organisatie oorspronkelijk werd opgezet als een non-profitorganisatie voor het onderzoek naar machine learning en AI. Vorig jaar voegde de organisatie een for-profit bedrijfsonderdeel toe om het onderzoek te kunnen financieren. Hierdoor kan het bedrijf gemakkelijker kapitaal aantrekken om de ontwikkeling van AI-technologie te versnellen. Vorig jaar investeerde Microsoft nog 1 miljard dollar (889 miljoen euro) in het bedrijf.