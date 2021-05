DataRobot updatet platform om AI voor iedere werknemer te versimpelen

DataRobot heeft nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn AI-platform. Deze nieuwe mogelijkheden moeten het gebruik van AI door bedrijven toegankelijker maken en meer toegevoegde waarde leveren.

AI is tegenwoordig voor bedrijven niet meer weg te denken. Toch vergt de inzet van AI nog steeds veel specialistische kennis, wat nog een belangrijk obstakel kan vormen. Als het echter aan DataRobot ligt, moet dit binnenkort tot het verleden behoren. Met nieuwe functionaliteit voor zijn platform moeten straks alle medewerkers, of dit nu ervaren data scientists zijn of niet-technische medewerkers, AI in hun werkzaamheden kunnen toepassen, daarmee de meeste waarde uit de bedrijfsdata naar boven halen en op basis daarvan besluiten kunnen nemen.

Nieuwe features

De nieuwe versie van het DataRobot AI-platform beschikt hiervoor nu onder meer over functionaliteit als Composable ML. Hiermee kunnen gebruikers van AutoML onder meer DataRobot-blauwdrukken dupliceren, bewerken en opnieuw configureren voor hun specifieke use cases. Met Composable ML worden in de repository aangeboden blauwdrukken beschikbaar gemaakt om detailniveau te configureren. Ook kan zelfontwikkelde trainingscode worden toegevoegd om nieuwe ML-modellen te maken, direct te laten werken en naar productie te brengen via DataRobot MLOps-functionaliteit.

Het DataRobot-platform beschikt nu ook over Continous AI. Met deze functionaliteit breidt DataRobot zijn MLOps-functionaliteit verder uit. Onder meer kunnen klanten hiermee plannen of hun ML-modellen automatisch van een update worden voorzien of alleen wanneer er zich een event, zoals datadrift, voordoet. De functionaliteit gebruikt de AutoML-functionaliteit van DataRobot voor het altijd automatisch beschikbaar stellen van het meest nauwkeurige ML-model. Continuous AI werkt binnen het bestaande MLOps governance-framework en zorgt ervoor dat er geen productiemodellen worden bijgewerkt of vervangen zonder een goedkeuringsproces.

Daarnaast komt No Code AI App Builder beschikbaar. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers elk model snel omzetten in een AI-applicatie, zonder te coderen. Dit met behulp van drag and drop widgets, datavisualisaties en voorgebouwde templates. De No Code AI App Builder stelt zakelijke gebruikers in staat de voorspellingen die hun modellen genereren te gebruiken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen ondersteund door AI.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit die nu beschikbaar komt, is onder andere Bias & Fairness Production Monitoring. Deze functionaliteit controleert proactief productiemodellen op vooroordelen. Hierdoor worden binnen het DataRobot-platform bias-testen en monitoring mogelijk. Dit moet uiteindelijk ieder AI-model dat in productie wordt genomen betrouwbaar en eerlijk maken.

Verder is nu Modelgrader toegevoegd. Dit is een nieuw tool om bestaande AI-modellen te evalueren en een automatische scorekaart te genereren die modellen beoordeelt op een viertal kritieke gebieden; datakwaliteit, robuustheid, nauwkeurigheid en eerlijkheid

De nieuwste versie van het DataRobot AI-platform is per direct beschikbaar.

