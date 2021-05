DataRobot koopt Zepl en kondigt uitbreiding van het platform aan

De machinelearningstart-up DataRobot koopt Zepl, waarmee het een ontwikkelomgeving kan creëren waarin data scientists hun eigen code in DataRobot kunnen voegen. Voor welke prijs de koop is gesloten, dat is onbekend. Daarnaast breidt het zijn platform uit, waardoor het laagdrempeliger moet worden.

SVP van Product bij DataRobot, Nenshad Bardoliwalla, zegt: “Mensen houden van automatisering, maar ze willen ook dat het flexibel is. Ze willen niet alleen automatisering, ze willen de mogelijkheid om aan de knoppen te draaien en aan de hendels te trekken.” DataRobot zou dan ook graag marktleider worden. Het denkt dat te worden door zijn aanbod zowel laagdrempelig te maken voor onervaren gebruikers, als wat complexer en uitgebreider voor mensen die zelf kunnen programmeren in Python en R.

Zepl

Om hiervoor te zorgen heeft DataRobot besloten om niet een heel nieuwe codeeromgeving te creëren. Het kocht Zepl en kwam met Composable ML, een nieuwe tool om te coderen. “Met Composable ML en de overname van Zepl bieden we nu een echt eersteklas omgeving voor mensen die willen coderen”, zegt Bardoliwalla. Zepl heeft inmiddels 13 miljoen dollar aan investeringen opgehaald, na de start in 2016. Hoeveel mensen er werken is onbekend, maar de overname zal zeker zorgen dat meer mensen gebruikmaken van Zepl. De functionaliteit van Zepl wordt volledig in het platform van DataRobot geïntegreerd, schrijft TechCrunch.

Het idee is dat tools samen kunnen werken, zoals machines en mensen ook samenwerken om zo de beste modellen te krijgen. “Dit zorgt voor een organische mix van het beste van wat een systeem kan genereren met DataRobot AutoML en het beste van wat mensen kunnen doen en proberen die samen te voegen tot iets heel interessants.” Er komt daarnaast een AI-appbouwtool waarbij geen codekennis nodig is. Hiermee kun je met een dataset en sleepcomponenten zelf een app maken. Bovendien wordt er een tool toegevoegd waarmee modeldata regelmatig wordt gecheckt. Hierbij krijgt het team een waarschuwing als de compliance in gevaar is. Tot slot is er ook een aparte monitoringtool aangekondigd die vooroordelen uit het model filtert, zoals seksisme en racisme.