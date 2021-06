Postgres Pro Enterprise 13 beschikbaar, focus op compressie

Postgres Pro Enterprise 13 is per direct beschikbaar. De fork is gebaseerd op PostgreSQL 13.3 en komt met een aantal aanvullende features, zoals compressie op opslagniveau.

Postgres Pro Enterprise 13 richt zich op zeer grote productiesystemen van grote financiële dienstverleners, industriële bedrijven en online retailers. Zij worden met aanvullende features voorzien om te voldoen aan strikte eisen in hun sectoren, bijvoorbeeld rond security, beschikbaarheid en schaalbaarheid.

Nieuwe functies

Een van de manieren waarop dit gebeurt, is met datacompressie op database block-level, om de datavoetafdruk te minimaliseren en de performance te laten toenemen. De nieuwe release voegt ondersteuning voor de lz4 compression library toe aan de compressed file system. Dit bevordert verdere compressie, aangezien lz4 een algoritme is ter bevordering van compressie- en decompressiesnelheid.

Maker Postgres Professional heeft ook nieuwe upgrade-functionaliteit geïmplementeerd. Hierdoor zijn upgrades naar nieuwe kleine versies mogelijk zonder de server opnieuw op te starten of connecties te verstoren. Momenteel wordt dit ondersteund op het Linux-platform.

Ook moet write-ahead logging (WAL) transparanter en beter beheersbaar worden. In WAL-logs is te zien welke aanpassingen er in de data uit een PostgreSQL-database aangebracht zijn. Om dit verder te optimaliseren, komt Postgres Pro Enterprise 13 met een nieuw overzicht, waardoor de grootte van WAL-logs gegenereerd door ieder serverproces duidelijk wordt.

Verder wil Postgres Professional het voor ontwikkelaars mogelijk maken om verschillende clusterconfiguraties te gebruiken. Hiervoor heeft het zijn multi-master extensie open source beschikbaar gemaakt. Het vertrouwt nu op het Paxos consesus algoritme en het two-phase commit protocol, om een transactie-uitkomst te bepalen.

Postgres Professional lost met versie 13 tevens bugs op en werkt verder aan verbeterde prestaties. In een lijst gaat het verder in op de fixes.

Postgres Pro Enterprise 13 is per direct beschikbaar via de Microsoft Azure Marketplace.