EnterpriseDB breidt de samenwerking met Google Cloud uit. Hierdoor is een editie van de Postgres-database sinds kort beschikbaar op de Google Kubernetes Engine.

De cloud-dienst Google Kubernetes Engine (GKE), heeft bijstand gekregen van de Postgres-database van EnterpriseDB (EDB). De database is de basis van software en diensten die EDB aanbieden. Dat bedrijf had al een samenwerking met Google en breidt deze nu verder uit.

Postgres of PostgreSQL is een opensoure relational database management system. Speciale aandacht gaat voor de database uit naar SQL-compliance en mogelijkheid tot uitbreiding. Het bekendste alternatief van de database is MySQL. Die database is alleen in handen van het bedrijf Oracle, terwijl Postgres steunt op de wereldwijde opensource-gemeenschap.

Specifieke edities

Van de database worden EDB BigAnimal en de EDB Community-editie geïntegreerd in de GKE Autopilot-dienst. EDB BigAnimal is een managed database-as-a-service (DBaaS) en compatibel met Oracle. Het verschil tussen de DBaaS en de Postgres-database zit in de ondersteuning voor parallel-processing en workload-management. GKE Standard komt daarnaast beschikbaar op Google Cloud. Postgres is ook klaar om gebruikt te worden in het gebied van AI-ontwikkeling.

“We zien een groeiende trend in het implementeren van stateful applicaties en databases op GKE. Dit aanbod van EDB stelt klanten in staat om Postgres snel en eenvoudig te implementeren voor data-intensieve applicaties”, aldus Maulin Patel, director van GKE-productbeheer bij Google.