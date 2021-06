Snowflake Data Marketplace groeit naar meer dan 500 datasets

De Snowflake Data Marketplace groeit in populariteit. In de afgelopen zes maanden is deze marktplaats met maar liefst 76 procent gegroeid. Op dit moment worden er meer dan 500 datasets aangeboden.

Het Snowflake Data Platform biedt de mogelijkheid om datasets uit de marketplace te gebruiken in combinatie met eigen data. Bedrijven kunnen hier enorm veel voordelen uithalen, doordat ze hun data kunnen verrijken met informatie van andere bedrijven. De datasets in de marketplace zijn gratis of tegen betaling te gebruiken.

Het verrijken van data is enorm belangrijk om de kwaliteit te verhogen van de aanwezige data, zodat er betere analyses of voorspellingen gedaan kunnen worden. Dat kan al met iets simpels als data met weersvoorspellingen. Retailketens kunnen hiermee bijvoorbeeld hun BBQ-vlees- of waterijsjesinkoop accurater afstemmen. Hoe beter de weersvoorspelling, hoe meer ze moeten inkopen.

In totaal delen zo’n 160 organisaties nu verschillende datasets, waarmee het aantal boven de 500 is gekomen. De verwachting is dat er de komende maanden nog veel meer datasets beschikbaar gaan komen in de Snowflake marketplace. Snowflake ontwikkelt namelijk ook tools om het delen van data nog eenvoudiger te maken.

Voornaamste zorg wegnemen om data niet te delen

Op zich zijn veel organisaties wel bereid willend om data te delen. Wellicht niet meteen in de marketplace, maar wel privé met partners en belangrijke klanten. Reden voor ze om dit nu niet te doen zijn zorgen rondom privacy en governance. Vaak bevindt zich in datasets ook persoonlijke informatie die terug te leiden is naar klanten of bedrijven.

Om dat probleem weg te nemen is Snowflake nu druk bezig om een nieuwe tool te ontwikkelen die alle PII-data (persoonlijke identificeerbare informatie) uit de datasets haalt voordat deze wordt gedeeld. Snowflake stelt dat deze tool daar zo goed in is, dat klanten zich niet druk meer hoeven maken over het overtreden van wet- en regelgeving.

Try before you buy

Een andere belangrijke impuls voor de marketplace komt binnenkort beschikbaar in de vorm van try before you buy. Bedrijven kunnen een beperkt deel van een dataset uitproberen om te zien of de dataset uit de marketplace ook aansluit bij hun eigen data en of daarmee betere resultaten zijn te behalen. Op die manier hoopt Snowflake klanten te laten proeven van de voordelen, waardoor ze daarna sneller bereidt zijn om een dataset aan te kopen.

De Snowflake Data Cloud kan wereldwijd worden toegepast in alle public clouds. Het maakt dus niet uit of de data in AWS, Microsoft Azure of Google Cloud staat.

