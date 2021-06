HPE investeert in modeltraining, koopt Determined AI

HPE neemt het bedrijf Determined AI over. Het hoopt hiermee bedrijven de kans te geven sneller modellen te trainen. Dit zonder daarbij strubbelingen in de infrastructuur tegen te komen.

Determined AI is een startup die een open-source machine learning platform heeft gemaakt, waarmee modellen sneller kunnen worden getraind. Het gaat om kunstmatige intelligentie-modellen. Voor welk bedrag HPE de aankoop deed, dat is niet bekendgemaakt.

Determined AI

“We gaan het tijdperk van inzicht in. Onze klanten zien de noodzaak om machine learning toe te voegen om betere en snellere antwoorden op hun data te leveren.” Dit zegt Justin Hotard, senior vice president en algemeen manager, HPC en Mission Critical Solutions (MCS) van HPE. “AI-aangedreven technologieën zullen een steeds crucialere rol spelen bij het omzetten van gegevens in direct beschikbare, bruikbare informatie om dit nieuwe tijdperk te voeden.”

Het unieke open source-platform van Determined AI zal ML-ingenieurs in staat stellen om makkelijker modellen te bouwen en sneller bedrijfswaarde te leveren. “Zo hoeven ze zich geen zich zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. Ik ben verheugd dat het team van Determined AI onze visie deelt. Samen kunnen we AI toegankelijker maken voor onze klanten en gebruikers.”

Potentieel van AI

Determined AI moet het makkelijker maken om in de cloud en on-premises workstations en AI-clusters op te zetten, te configureren en te beheren. Determined AI is een jong bedrijf. Het startte in 2017 in San Francisco. Daar zit het nu nog steeds. “Het team van Determined AI is blij om zich bij HPE aan te sluiten. Het deelt onze visie om het potentieel van AI te realiseren”, zegt Evan Spark, CEO van Determined AI.

Spark: “In de afgelopen jaren is het bouwen van AI-applicaties extreem reken-, data- en communicatie-intensief geworden. Door te combineren met HPE’s uitbreiding HPC- en AI-oplossingen, kunnen we onze missie versnellen om geavanceerde AI-applicaties te bouwen en ons klantenbereik uit te bouwen.”