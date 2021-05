HPE introduceert cloudgebaseerd dataplatform via HPE GreenLake

HPE introduceert via zijn as-a-serviceportfolio HPE GreenLake een nieuw dataservices-platform. Dit cloudgebaseerde platform, bestaande uit de Data Services Cloud Console, HPE Data Ops Manager en HPE Alletra, maakt het bedrijven nog makkelijker data te gebruiken en te beheren voor hun digitale transitie.

Met de introductie van het nieuwe dataplatform en de onderliggende diensten wil HPE het klanten nog makkelijker maken data te verzamelen, te beheren en in te zetten voor hun digitale transitie. Het cloudgebaseerde platform moet overal inzetbaar zijn om de toenemende data-explosie, van edge- tot cloudomgevingen, te kunnen beantwoorden, complexiteit weg te nemen en te sturen. Data-centric policies, cloud-native controlemogelijkheden en door AI gegenereerde inzichten, indachtig de eigen HPE Unfied DataOps-visie, vormen hiervan de basis. Dit alles moet klanten uiteindelijk meer flexibiliteit rondom clouddiensten en meer mogelijkheden voor het stroomlijnen van hun databeheer opleveren.

Datadiensten centraal

HPE ziet het aangekondigde dataplatform ook als een volgende stap in het proces om de eigen storage-activiteiten om te vormen naar een volledig cloud- en op software gebaseerd onderdeel voor datadiensten. De specifieke HPE-datadiensten moeten klanten beter helpen met het genereren van informatie op basis van data.

De stap naar vooral aan datagerelateerde oplossingen en toepassingen van HPE wordt de laatste jaren steeds meer duidelijk. Onlangs werd, zoals we al schreven, ook het HPE Ezmeral-portfolio weer sterk uitgebreid met intelligente data-oplossingen en -toepassingen voor onder meer data analytics.

Onderdelen nieuw dataplatform

Het nu geïntroduceerde cloud dataplatform bestaat uit een drietal oplossingen en toepassingen. De Data Services Cloud Console levert een brede collectie van cloud- en datadiensten als een as-a-service-oplossing. De toepassing onderbouwt de toepassing Aruba Central voor het wereldwijde clusterbeheer van draadloze devices. De Data Services Cloud Console biedt hiervoor een unified API die beheerders via programmeercode functionaliteit geeft voor het automatiseren van applicaties. Ook kunnen beheerders, eveneens via code, hiermee toegang krijgen tot infrastructuur en data.

Via de Data Services Cloud Console levert HPE ook de oplossing HPE Data Ops Manager. Dit is een oplossing voor het beheren van de data-infrastructuur. De oplossing maakt het mogelijk de data-infrastructuur van een bedrijf vanaf iedere locatie en met ieder device wereldwijd te beheren. Daarnaast zorgt de oplossing ervoor dat de data-infrastructuur op basis van AI en een ‘application-centric approach’ kan worden beheerd en ingesteld.

Verder is er nog HPE Alletra. Dit is de onderliggende fysieke architectuur voor het overal, van edge- tot aan cloudomgevingen, draaien van de applicaties. De hardware is gebaseerd op een portfolio van all-NVMe HPE Alletra 6000- en 9000-systemen en wordt volledig beheerd door de HPE Data Services Cloud Console.

Beschikbaar via HPE GreenLake

De HPE Data Services Cloud Console, de cloudgebaseerde datadiensten van HPE Data Ops Manager en HPE Alletra zijn per direct beschikbaar. De diensten worden geleverd via het HPE GreenLake-portfolio. Met dit portfolio streeft HPE ernaar om alle HPE-diensten, -oplossingen en -toepassingen in combinatie met financieringsdiensten overal en altijd ‘as-a-service’ beschikbaar te maken.