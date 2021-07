Qualtrics helpt bedrijven bij faciliteren van hybride werken

Qualtrics komt met een tool waarmee bedrijven op basis van feedback van hun medewerkers kunnen bepalen hoe zij hybride werkfaciliteiten goed kunnen inzetten.

De huidige coronapandemie met veel thuiswerken laat zien dat volledige kantooruren momenteel vaak niet wenselijk zijn. Steeds meer bedrijven zien in dat op de langere termijn hybride werken de norm gaat worden. Ook werknemers geven aan dat zij liever hybride gaan werken en minder behoefte hebben aan een vaste werkplek op kantoor. Wel willen zij dat een eventuele werkplek op kantoor meer faciliteiten heeft.

Tool voor hybride werkomgevingen

Volgens Qualtrics moeten bedrijven, voor het bieden van een optimale (hybride) werkervaring aan hun medewerkers, daarom meer gaan sturen op data. Hiervoor heeft de specialist nu de applicatie,Qualtrics Experience Design for Hybrid Work and Workplaces ontwikkeld.

Qualtrics Experience Design for Hybrid Work and Workplaces is een tool om medewerkers te vragen hoe zij een toekomstige hybride werkomgeving ingericht zien. De oplossing stelt medewerkers vragen als hoe vaak medewerkers een kantoor willen gebruiken, waarvoor zij dit willen gebruiken en welke veranderingen moeten worden doorgevoerd om de productiviteit te verhogen.

De antwoorden van de medewerkers worden door de tool als data verwerkt en weergegeven in realtime dashboards. De tool bevat ook ingebouwde sets van vragen en duidelijke actieplannen om de gewenste hybride werk-omstandigheden en productiviteitsverbetering in gang te zetten. Met alle informatie kunnen bedrijven vervolgens hun kantoren helemaal naar de wens van de eigen medewerkers aanpassen en (her)inrichten.

Onderliggende technologie

Onder de motorkap is de tool gebouwd op basis van het Qualtrics EmployeeXM platfomr. Dit is een verzameling oplossingen voor ‘employee experience datamanagement’. Daarnaast beschikt de tool ook over XMOS. Dit is een set van interconnected-diensten die zich vooral op het ontwikkelen van verrijkte klantenprofielen en -analyse richten.

