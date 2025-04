Appian helpt bedrijven AI te integreren in bedrijfsprocessen

Als ‘The Process Company’ gelooft Appian dat betere processen de sleutel zijn tot betere bedrijfsresultaten. AI maakt de meeste impact wanneer het binnen bedrijfsprocessen werkt, waar het doel, governance en verantwoording krijgt. Op Appian World wil het bedrijf vooral laten zien wat het mogelijk maakt.

De adoptie van AI door gebruikers van het Appian Platform is in het afgelopen jaar met 7,9 keer toegenomen voor het verwerken van documenten via AI-gestuurde extractie. Daarnaast gebruikt inmiddels 70 procent van de Appian Cloud-klanten AI in hun processen – van AI-assistentie bij procesmodellering tot AI-agents in geavanceerde, geïntegreerde applicaties.

Praktijkvoorbeelden van AI in bedrijfsprocessen

Acclaim Autism, een organisatie die kinderen met autismespectrumstoornissen behandelt, kampte met een langdurig handmatig intakeproces waarbij patiënten tot zes maanden moesten wachten op zorg. Met Appian werd de intaketijd met 83 procent verkort. De organisatie implementeerde Appian AI in slechts drie weken om diagnose-informatie uit ongestructureerde medische documenten te extraheren.

Een ander voorbeeld komt van Century Fire Protection. Bij die partij verwerkte een team handmatig duizenden facturen, waardoor ze regelmatig kortingen voor vroegtijdige betalingen misliepen. Met een door Appian ontwikkelde applicatie die automatisch documenten classificeert en data extraheert, werd de verwerkingstijd van facturen met 36 procent verkort en het aantal gemiste kortingen met 50 procent verminderd.

AI versterkt bestaande systemen

Hitachi, een multinational met een divers portfolio, zette Appian op zijn beurt in om interne processen te optimaliseren. Door deze samenwerking zorgt Hitachi dat hun AI hoogwaardige data ontvangt, terwijl ze tegelijkertijd systemen verenigen, pipelines automatiseren en applicatieontwikkeling versnellen. Het programma moet leiden tot 20 procent minder operationele kosten en 60 procent snellere time-to-market.

Daarnaast heeft Texas Department of Public Safety een generatieve AI-chatbot geïmplementeerd om het inkoopproces te stroomlijnen. De Appian-chatbot maakt gebruik van interne data om procurement professionals direct toegang te geven tot regelgevingsinformatie. Hiermee bereiken ze ruim 10.000 belanghebbenden.

Tot slot gebruikt de University of South Florida (USF) gebruikt Appian AI om studenten sneller en gepersonaliseerder te ondersteunen. Studieadviseurs stellen vragen aan USF’s data fabric via een generatieve AI-chatbot die vragen over studentendossiers beantwoordt en agenda’s, actieplannen en follow-up e-mails genereert.

De ervaringen van Appian-klanten tonen aan dat AI niet als losstaande technologie moet worden gezien, maar als integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen. Door AI in te bedden binnen bestaande workflows kunnen organisaties concrete resultaten boeken, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan governance- en compliance-vereisten.

